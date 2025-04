Lucas Lima enfrenta perrengue durante passeio ao shopping: 'Todas'

O cantor e músico Lucas Lima usou as redes sociais para compartilhar que passou por uma situação chata durante uma ida ao shopping

O cantor e músico Lucas Lima usou as redes sociais para compartilhar que passou por uma situação chata durante uma ida ao shopping na manhã desta quarta-feira, 9. Em seu relato, ele contou que passou por um perrengue ao ficar preso no Shopping Iguatemi Campinas.

“Tô preso dentro do shopping. As portas estão todas trancadas, o elevador parou de funcionar e a escada de incêndio está sem maçaneta. Então, sorte que eu só estou com pressa. Se estivesse pegando fogo, eu estava morto”, disse o artista.

Lucas Lima faz tatuagem enorme e diz: ‘Dor mais intensa que já senti’

Recentemente, Lucas Lima fez uma nova tatuagem na região do ombro e do braço direito e fez um grande desenho abstrato com preenchimento preto. Ao mostrar o processo de tatuagem e o resultado final, o artista comentou que era um desejo antigo para fazer uma tatuagem deste estilo e que chegou o momento de realizá-lo.

"Eu tava há ANOS pensando nessa tatuagem. Ela é muito mais “extrema” do que as que eu tenho e eu sabia que precisava de um processo de amadurecimento e investigação maior", detalhou ele, que contou detalhes do processo que durou três dias.

"No primeiro, a @paulasgarbi (que é uma artista GIGANTE) meio que me INTERROGOU com perguntas que eu nunca nem tinha pensado em fazer. Não perguntou “qual o desenho?”, perguntou da minha história de vida, me questionou do por que dessa tatuagem, desse estilo, nesse momento… Aí foram semanas de conversas até ter um esboço de qual seria a arte", afirmou.

"No segundo dia, horas de desenho com caneta a mão livre, direto no corpo, testando, apagando, conversando mais, desenhando de novo… até que ela criou esse desenho e IMEDIATAMENTE eu vi que era o que eu queria, mesmo que antes nem eu soubesse exatamente o que queria. Tatuou o contorno bem fininho e voltamos no dia seguinte".

"Aí foi o dia de tatuar. 6:10 da dor mais intensa que eu já senti, sem trégua. Uma dor que me levou pra um monte de lugar mentalmente que eu nem sabia que eu tinha, o que na real é uma das piras de uma tatuagem dessas. Mas teve pausa pra fazer um cafezinho e o carinho de amigas muito queridas do meu coração que me deram uma força GIGANTE", finalizou.

