Giulia Be detalha 'vida de casada' com herdeiro da família Kennedy: ‘Um sonho’

Giulia Be detalha mudança para casa nova e ‘vida de casada’ antes de subir ao altar com herdeiro da família Kennedy nos EUA

Na semana passada, Giulia Be anunciou seu noivado com Conor Kennedy. Após três anos de namoro, a cantora aceitou o pedido de casamento e está prestes a fazer parte de uma das famílias mais famosas do mundo. Antes de subir ao altar, ela já está experimentando a vida de casada e acaba de se mudar com o empresário para a nova casa nos Estados Unidos.

Inclusive, o novo endereço de Giulia e Conor foi o cenário perfeito para o pedido de casamento. Agora, com a aliança no dedo e cuidando de todos os detalhes da mudança e do casório, a cantora brasileira detalhou a nova fase em sua vida pessoal ao jornal Extra: "Estou muito animada com a casa nova!”, ela iniciou contando sobre seu conto de fadas na vida real.

“É um sonho de qualquer pessoa ter uma casa do zero para mobiliar juntos, foi o momento perfeito porque Conor me pediu em casamento no primeiro dia que pegamos as chaves. Já estamos vivendo uma vida de casados, é um momento incrível poder dividir tudo com a pessoa que mais amo", Giulia se derreteu ao falar sobre o noivo.

Aliás, a cantora precisou ficar ‘trancada’ com seu amado em casa e passou por um teste de convivência depois de contrair Covid-19: "Agora que estamos de quarentena, depois de testar positivo para Covid-19, podemos ver com calma como preparar a casa, uma semana lenta que se torna produtiva quando estamos juntos", ela falou sobre sua quarentena.

Além das novidades em sua vida pessoal, Giulia prometeu novidades em sua carreira: "Tem sido intenso lidar com tanta coisa, meu cérebro está dividido entre modo noiva e modo popstar. Mas tenho certeza que consigo dar conta, afinal, são dois dos meus maiores sonhos se realizando ao mesmo tempo. Um acaba influenciando o outro", a artista contou como tem feito para dividir as demandas.

Quem é o noivo de Giulia Be?

Vale lembrar que Giulia Be conheceu Conor Kennedy através da irmã dele, de quem era amiga, e eles começaram a trocar mensagens. Em pouco tempo, eles engataram um romance, mas a relação foi abalada quando o empresário decidiu servir ao exército norte-americano e passou um ano afastado da namorada lutando na guerra da Ucrânia.

Após completar o serviço militar, Conor retornou para casa e agora mora com Giulia, além de ter oficializado o pedido de casamento. É importante mencionar que ele é filho de Robert F. Kennedy Jr, sobrinho do presidente John F. Kennedy. Além disso, ele já namorou outras celebridades, como Taylor Swift, mas escolheu se comprometer de vez com a brasileira.