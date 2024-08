Quem é? Noivo de Giulia Be é ex-namorado de Taylor Swift e foi para guerra

A cantora e atriz Giulia Be anunciou nesta segunda-feira, 12, que vai se casar com Conor Kennedy. Saiba detalhes sobre o rapaz!

A cantora Giulia Be anunciou nesta segunda-feira, 12, que vai se casar com Conor Kennedy. Em uma publicação nas redes sociais, a artista compartilhou algumas fotos ao lado do noivo e escreveu:"Easiest yes of all time [O sim mais fácil de todos os tempos]", em postagem compartilhada com o amado.

O casal está junto há cerca de 2 anos e meio. O jovem é filho de Robert F. Kennedy Jr, advogado ambientalista, que atuou na despoluição do Rio Hudson e que disputa a presidência dos Estados Unidos como candidato independente. E também é sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy (1917-1963).

E ele já se relacionou com a cantora Taylor Swift, de julho de 2012 até outubro do mesmo ano. Durante o romance, a artista chegou a ser criticada pela diferença de idade com o então namorado. Ela tinha 22 anos, enquanto ele tinha apenas 18.

Giulia conheceu Conor Kennedy através da irmã dele, de quem era amiga. Ao encontrar o sobrinho-neto do ex-presidente, ela passou seu número para que eles pudessem manter contato e, com isso, a relação evoluiu para um namoro.

E a relação deles passou por uma fase complicada quando Connor se alistou voluntariamente para lutar na guerra da Ucrânia contras as ofensivas da Rússia, que invadiu o país vizinho. O advogado passou três meses no front do conflito armado, que teve início em fevereiro de 2022. Após completar o serviço militar, Conor retornou para casa e agora mora com Giulia, além de ter oficializado o pedido de casamento.

Cartas de amor

Em recente entrevista ao jornal O Globo, Giula falou sobre o início do relacionamento. “Por meses e sem nos conhecermos pessoalmente, mandávamos cartas de amor pelo WhatsApp, umas cem mensagens falando sobre tudo que estávamos sentindo”, conta a artista. “Independentemente da distância, tentamos fazer com que nossa aproximação emocional esteja em dia. Às vezes, ligamos um para o outro, colocamos no mudo e assistimos ao mesmo filme só para compartilhar o tempo juntos.”