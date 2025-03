Ex-Malhação Malu Lazari gasta valor milionário para se casar no Cristo Redentor

A atriz Malu Lazari e o noivo se casarão ao amanhecer diretamente do Cristo Redentor; saiba quanto custa a cerimônia no local

A atriz Malu Lazari está contando os dias para oficializar a união com o empresário Lineu Neto. A artista, que esteve no elenco da última temporada de 'Malhação' (2020), da TV Globo, se casará no dia 4 de abril, durante o amanhecer, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Malu revelou que, inicialmente, a cerimônia aconteceria na Capela dos Milagres, em Alagoas. No entanto, acabou mudando de ideia após se deparar com um vídeo de casamento em uma das sete maravilhas do mundo.

"Um dia, apareceu no meu Instagram um casamento no amanhecer do Cristo e fiquei apaixonada. Não tive dúvidas de que queria me casar ali! A primeira vez que pisei no Cristo foi para a visita técnica do nosso casamento, foi muito especial", revelou.

"Estou ansiosa para ver como estará o céu visto do Cristo no dia do nosso casamento. Quero curtir muito a festa, afinal, foi um ano inteiro sonhando e alinhando cada detalhe desse dia especial. Serão sete horas de festa e 400 convidados, então é natural que venha também um medo de que tudo ocorra 100% como o planejado", acrescentou a atriz.

Mas afinal, quanto custa uma cerimônia de casamento no Cristo Redentor? Malu Lazari e Lineu Neto não economizaram para realizar a celebração no local. À 'Quem', o cerimonialista Everton Coelho informou que o valor do espaço por 2 horas é de R$ 25 mil . Somando o total dos gastos, incluindo todos os fornecedores, o orçamento pode chegar a mais de R$ 150 mil .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malu Lazari (@malu.lazari)

Ex-BBB Bil Araújo se casa em cerimônia religiosa

O ex-BBB Bil Araújo já é um homem casado! Nesta quarta-feira, 26, ele oficializou sua união com a cirurgiã-dentista Adriana Yanca em cerimônia discreta e romântica.

Os dois se casaram no civil em um cartório e também celebraram a união com uma cerimônia religiosa com a presença de amigos e familiares. Inclusive, entre os convidados, eles contaram com a presença de ex-BBBs, como Thais Braz e Sarah Andrade.

Nas redes sociais, Bil mostrou uma foto com a noiva no carro após o casamento e celebrou: "Oficialmente casados, na presença de Deus"; confira mais detalhes!

Leia também: Sabrina Sato mostra aliança de casamento com Nicolas Prattes: 'Só amor'