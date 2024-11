Ex-BBBs Isabelle e Matteus revelam planos para festa de casamento

Noivos, o casal de ex-BBBs Isabelle e Matteus explicaram que a festa de casamento poderá ser dividida em duas partes; entenda

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral estão noivos há pouco tempo, mas já planejam alguns detalhes de como será a cerimônia. O vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, pediu a mão da amada em casamento durante uma viagem recente do casal à Paris.

Em entrevista à 'Quem', Isabelle e Matteus revelaram que a festa de casamento talvez seja divida em duas partes. Isso porque, apesar de residirem atualmente em São Paulo, os dois são de estados diferentes e possuem família em Parintins, no Amazonas, e Alegrete, no Rio Grande do Sul.

"O Matteus até propôs que fosse em São Paulo, por ser um estado no meio do caminho. Mas acho que São Paulo não seja muito a minha cara. Então, talvez possa ser em dois lugares... Propus Parintins", contou a ex-sister sobre a decisão do local da cerimônia.

Matteus Amaral, então, explicou que o casal provavelmente realizará duas festas. "E eu [propus] Alegrete. A gente tenta ajustar duas festas. Uma no Alegrete, com a minha cultura, no campo... Outra em Parintins, voltada para a cultura dela. Assim, conseguiremos reunir os convidados em cada lugar. O deslocamento é muito grande. Cada um é de diferentes pontas do país", disse ele.

Vale lembrar que os dois iniciaram o romance em abril deste ano, nos últimos dias de confinamento do BBB 24. Após o fim do reality show da Globo, Matteus pediu oficialmente Isabelle Nogueira em namoro. Atualmente, eles moram juntos em um apartamento em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ISABELLE 🏹 (@isabelle.nogueira)

Isabelle faz alteração em aliança de noivado e explica o motivo

Nesta segunda-feira, 18, Isabelle Nogueira ajustou sua aliança de noivado após o pedido de casamento especial que recebeu de Matteus durante viagem à Paris. Para quem não acompanhou, após o anúncio, alguns fãs perceberam que a ex-BBB não estava usando o anel.

Agora, já de volta ao Brasil, Isabelle providenciou a redução do tamanho da joia para começar a usá-la. A dançarina ainda explicou que a aliança estava três números maior do que o ideal para seu dedo; confira detalhes!

Leia também: Ex-BBB Isabelle explica sua reação ao pedido de casamento: 'Sexto sentido'