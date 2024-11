Noiva de Matteus Amaral, Isabelle faz alteração em aliança e explica o motivo

Após pedido de casamento em Paris, Isabelle Nogueira precisou fazer uma alteração em sua aliança e mostrou tudo nas redes sociais: "Vão me ver usando"

Nesta segunda-feira, 18, Isabelle Nogueira ajustou sua aliança de noivado após o pedido de casamento especial que recebeu de Matteus durante viagem à Paris. Para quem não acompanhou, após o anúncio, alguns fãs perceberam que a ex-BBB não estava usando o anel. Agora, já de volta ao Brasil, Isabelle providenciou a redução do tamanho da joia para começar a usá-la.

"Vim diminuir minha aliança de noiva, pois (como vocês já sabe) ela ficou grande", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Na sequência, a dançarina explicou que a aliança estava três números maior do que o ideal para seu dedo. "Estou aqui com o Seu João, vim trazer a minha aliança para ele diminuir, ele é de muita confiança. Ele estava medindo o tamanho do meu dedo, já encontramos o tamanho perfeito e agora ele vai começar a diminuir. Aí vocês vão me ver usando aliança. Estava no tamanho 19, o meu, eu acho que é 16", disse Isabelle.

Isabelle Nogueira fala de sua reação

A ex-BBB Isabelle Nogueira está noiva! Ela aceitou o pedido do ex-BBB Matteus Amaral no último dia 9 durante a viagem do casal para um parque de diversões na região de Paris, na França. Agora, a morena explicou sua reação no momento do pedido.

Nas redes sociais, Isabelle relembrou como foi o momento em que viu Matteus ajoelhado com a aliança. "O fotógrafo estava fazendo foto minha de costas. Ele falou: fica de costas e finge que está olhando para o castelo. E eu já tinha feito outras olhando de costas. De repente, ele falou: pode virar. Quando eu olho, lembro que minha vista ficou em câmera lenta quando eu vi o Matteus ajoelhado. Quando eu voltei, tentei entender o que estava acontecendo e eu realmente não esperava. Eu não vi a caixa, não vi a aliança, não estava no meu radar o Matteus me pedir em casamento agora”, disse ela.

E completou: "Fiquei muito feliz, muito emocionada. E vocês sabem que eu fiquei muito emocionada, fizemos as fotos e quando olhei para o lado tinha um monte de gente aplaudindo. Eu cheguei lá e eu tive um sexto sentido, quando eu pisei naquele lugar, eu pensei: esse é um local de pedido de casamento. Aqui tem uma energia de pedido de casamento”.