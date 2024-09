Ex-bailarina do Faustão fica noiva de comentarista da Globo. Saiba mais!

Saiba como foi o pedido de casamento de Stephanie Paula, que é ex-bailarina do Faustão, com a comentarista da Globo Alline Calandrini

A ex-bailarina do Faustão Stephanie Paula vai se casar com a comentarista esportiva da Globo Alline Calandrini. As duas ficaram noivas há poucos dias, depois de quatro anos de relacionamento.

A novidade foi revelada por elas nas redes sociais, quando postaram fotos que fizeram após o pedido. “Nosso primeiro pôr do sol depois do Sim. Abençoadas”, escreveram.

O pedido de casamento aconteceu durante um show no Rio de Janeiro. "Foi na Lagoa, no Rio de Janeiro, estávamos em viagem, em meio ao show da Amanda Coronha. Ela anunciou quando cantou a música 'Love Leve'. É escrita e cantada por ela e também é uma música que conta sobre o nosso amor. Fui eu [que pedi], mas porque já sabia que ela ia me pedir [risos] e quis ser a primeira. Quis competir mesmo e corri na frente! Entrei em contato com a Amanda Coronha que foi super incrível e fez tudo ainda mais especial, parou o show pra anunciar o pedido", disse Stephanie ao Gshow.

Inclusive, as duas são jornalistas e se conheceram porque uma começou a seguir a outra por causa de uma reportagem de beleza. "Foi exatamente após a matéria que tivemos as primeiras trocas de conversas, somente! Ela me adicionou pra dicas de cabelo e iniciamos ali essa troca, mas até então era isso. Depois de alguns meses, quando as duas puderam, percebi que era pra além da transição capilar. Tivemos algumas trocas por redes sociais de conversas mais profundas da vida, e aí, sim, a chamei pra um vinho. Dali pra frente entendemos que iriamos compartilhar mais que um vinho e cremes de cabelo e sim uma vida", afirmou.