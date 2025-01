Mãe do noivo: O preço do vestido da sogra de Sabrina Sato para o casamento

Look da mãe do noivo! A atriz Giselle De Prattes usou um vestido lilás deslumbrante para acompanhar o casamento de Nicolas Prattes e Sabrina Sato

A atriz Giselle De Prattes, de 44 anos, caprichou na escolha do seu look para ocupar o seu lugar de mãe do noivo no casamento do ator Nicolas Prattes com a apresentadora Sabrina Sato. A cerimônia religiosa aconteceu na semana passada em uma fazenda no interior de São Paulo e contou o romantismo em todos os detalhes. Inclusive, a sogra de Sato usou um vestido deslumbrante.

Giselle usou um vestido lilás da marca Maria Lucia Hohan, que é de uma estilista romena. O modelito de festa contou com drapeados em todo o comprimento e decote ombro a ombro, além de deixar a cinturinha marcada.

O vestido dela não está disponível no site da marca, já que parece ter sido uma adaptação para ela. Porém, os modelitos similares custam entre US$ 2.350 a US$ 3.135 - em torno de R$ 15 mil a R$ 21 mil .

"Detalhes do look para um dos dias mais felizes da minha vida. Mãe do noivo! Meu filho casou com a mulher mais linda do mundo e essa foi a minha escolha para este dia", disse ela ao mostrar as fotos do seu modelito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giselle De Prattes (@giprattes)

Fotos oficiais do casamento

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores. Neste domingo, 12, a apresentadora encantou os internautas ao publicar em sua conta no Instagram algumas fotos oficiais do casamento com Nicolas Prattes, que aconteceu na última semana.

A famosa postou um carrossel de nove fotos em que ela aparece ao lado do marido e também da filha Zoe, de seis anos, fruto do seu antigo relacionamento com Duda Nagle.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

