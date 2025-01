BBB 25: Maike atende ao Big Fone e manda dupla para o paredão

Maike e Gabriel tomam decisão importante após o Big Fone tocar e recebem notícia feliz para eles no BBB 25

Na noite deste sábado, 25, o Big Fone tocou na casa do BBB 25, da Globo, e Maike atendeu. Ele ficou radiante com a mensagem que ouviu no telefone e tomou uma decisão importante.

A mensagem do Big Fone deu a ordem para Maike e sua dupla, Gabriel, escolherem uma dupla para ir para o paredão. Eles escolheram a dupla Diego e Daniele Hypolito.

Além disso, Maike e Gabriel receberam a notícia de que estão imunes no paredão da semana.

Vale lembrar que os dois estão no Castigo do Monstro. Eles foram colocados na punição por Diego e Daniele, que ganharam a Prova do Anjo.

Diego Hypolito reclama da reação dos brothers

Mais cedo, Diego Hypolito foi alvo de críticas por ter escolhido Maike e Gabriel para o Castigo do Monstro. Isso porque os dois estavam no Vip e foram para a Xepa ao serem castigados. Com isso, a Xepa teve que refazer a divisão da comida.

“Vamos pensar uma coisa aqui… Que Xepa tão absurda é essa que as pessoas estão passando tanta fome? Vá cagar! Pelo amos de Deus! Que fome que está todo mundo passando? Tem arroz, feijão, grão de bico, frango, tem absolutamente tudo. A gente ia se queimar com mais uma pessoa diretamente? Não. Não sei se foi a atitude errada”, disse ele.