Sabrina Sato reage após ser citada em planilha de influencers: 'Não sou santa'

O vazamento de uma planilha que avalia mais de 80 personalidades populares no Instagram, atribuindo notas de 1 a 10 sobre a postura e o desempenho de cada um deles em campanhas publicitárias, ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias. O nome de Sabrina Sato (43) está na lista. Durante entrevista coletiva com a participação da CARAS Brasil, no esquenta de Carnaval do Bar Brahma, na tarde deste sábado, 25, em São Paulo, a apresentadora fala sobre o assunto do momento. "Não sou santa", diz.

Supostamente criado por profissionais do setor publicitário, o documento – cuja autoria permanece desconhecida – teria circulado entre agências especializadas na contratação de influenciadores para parcerias conhecidas como "publis". O conteúdo se espalhou rapidamente e até artistas globais foram avaliados, como a noiva de Nicolas Prattes (27). Porém, Sabrina foi bastante elogiada.

“Ela é realmente diferenciada, muito bem assessorada, tem visão estratégica, comprometimento, educação (falta muito nessa área), entrega além do acordado. Faz publi e algumas entregas espontâneas também”, disse uma dessas avaliações. "A Sabrina foi uma fofíssima. Ela era muito fã da marca que trabalhei. Então, fez um custo superacessível e entregou além do briefing (principalmente em stories). Se vocês precisem de alguém GRANDE e com nome, ela é sua garota!”, reforçou outra.

Questionada sobre a planilha, a apresentadora não foge do assunto: “Quando a gente faz o que gosta, já ajuda. Mas a gente também tem os nossos dias, né? Eu tenho os meus também, não sou santa. Procuro tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada, mas mesmo assim, tem dias que a gente está mal com a gente mesmo, né? Vai de acordo com o nosso humor, mas procuro respeitar as pessoas. Está todo mundo sempre trabalhando. Vocês estão aqui trabalhando, chegaram cedo, estão debaixo de sol. Daqui a pouco vão comer uma feijoada”.

E por falar em um dos pratos mais famosos e amados da culinária brasileira, Sabrina revela que come a iguaria o ano inteiro. “Até o pré-carnaval. Só não como antes de ir para a avenida porque dá um pouquinho de gases, né? Dá uma inchadinha na barriga. Mas se puder, eu como todos os dias”, entrega a famosa, que apostou em um vestido justinho vermelho vibrante, de látex e cheio de flores cor-de-rosa, que custa em torno de R$ 4 mil.

SEM RIVALIDADES

Quando se fala em Carnaval, a imagem de Sabrina, com seu corpo escultural e muito estilo, vem logo à cabeça. Tanto é que o nome da rainha de bateria das escolas de samba Gaviões da Fiel (São Paulo) e Vila Isabel (Rio de Janeiro) foi um dos mais buscados na internet nos últimos 90 dias, mas ela descarta rivalidade.

“Que chique! Mas gosto sempre de exaltar todas as rainhas de bateria de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, porque acho que cada uma tem a sua personalidade, o seu estilo, o seu samba. Uma ensina a outra, e aprende com a outra. E é isso, é essa mistura toda que faz o nosso Carnaval ser único!", destaca a mãe de Zoe (6).

