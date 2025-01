Viviane Araujo revela os truques para manter o ‘bumbum na nuca’ para o carnaval

No ar na novela Volta Por Cima, da Globo, Viviane Araujo conta quais são os exercícios para curtir com as curvas impecáveis para o carnaval

A atriz Viviane Araujo ostentou sua beleza impecável em um vídeo para revelar seu segredo para manter o ‘bumbum na nuca’. Em um vídeo nas redes sociais, ela mostrou quais são os exercícios que faz na academia para destacar suas curvas perfeitas.

O vídeo foi feito pela personal trainer dela, Carol Vaz, e trouxe a musa de biquíni preto para ostentar sua beleza. Na legenda, a profissional contou quais são os exercícios que fazem parte da rotina de Viviane para desfilar no carnaval.

"Os 3 exercícios que deixaram o bumbum da @araujovivianne perfeito para o carnaval: 1) abdução no cabo ( movimento curto); 2) extensão de quadril com a caneleira ( esticando a perna toda no alto); 3) RDL ( o mais importante nele é manter a contratação muscular e fazer muito devagar). Vai tentar também!", disse ela.

Vale lembrar que Viviane Araujo é a rainha de bateria da escola de samba Salgueiro no Rio de Janeiro.

Viviane Araujo fala sobre o documentário de Belo

A atriz Viviane Araujo, que está no elenco da novela Volta Por Cima, da Globo, contou o verdadeiro motivo para não ter feito parte do documentário sobre o cantor Belo, com quem já foi casada. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela contou que não quis fazer parte do projeto por acreditar que é algo que já está em seu passado.

"Pra mim hoje não faz sentido. Não to negando o passado e minha história, mas é uma coisa que tá no passado e hoje não faz parte da minha vida… Hoje eu chegar e falar e contar e tudo não tem sentido. Eu não quis participar", disse ela.

E completou: "[As pessoas] entenderam [porque não participou do documentário]. Não tem por que ir contra isso, a minha não vontade de estar ali. Acho que tá muito claro".