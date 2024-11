De jeans, Jade Magalhães exibe barrigão em reta final de gravidez

Jade Magalhães e o cantor Luan Santana aguardam a chegada da primeira filha, Serena, e ela mostrou seu look do dia durante a gravidez

Na noite da última terça-feira, 26, Jade Magalhães publicou uma série de cliques para exibir o look All Jeans. No entanto, a atenção também direcionou-se a barriga de grávida.

A modelo e o cantor Luan Santana aguardam a chegada de Serena, a primogênita do casal. Na reta final da gravidez, a influenciadora apareceu de calça jeans, camiseta branca e um colete jeans na composição. E, nos pés, um sapato prata com laços. "Básico, clássico e atemporal!", escreveu na legenda da publicação.

Confira a série de registros do visual jeans de Jade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@ajademagalhaes)

Na semana passada, Luan Santana sanou a curiosidade dos fãs ao revelar o nome da primeira filha com Jade Magalhães, grávida de 7 meses. O casal, que descobriu o sexo do bebê em setembro, anunciou o nome da filha durante o Podpah: Serena Magalhães Santana. Na entrevista, o cantor afirmou que acha o nome lindo. "Eu gosto também porque é um adjetivo além de um nome", pontuou.

No bate-papo, o sertanejo contou como tudo começou e falou da vida antes da fama: "Eu com dois anos de idade cantava uma música inteira, daquelas grandes sertanejas. Eu sabia todas. Tudo música velha. Meu pai sempre gostou de tocar violão, eu sempre fui olhando. Também já fui telefonista de rádio", revelou.

Relacionamento

Luan e Jade se conheceram em 2008 e, em setembro de 2019, ficaram noivos pela primeira vez. O pedido de casamento foi feito durante um passeio de balão. O sertanejo realizou o pedido com uma aliança de diamante.

Em 2020, eles terminaram após 12 anos de relacionamento, e reataram oficialmente em fevereiro deste ano, mas já estavam juntos desde novembro do ano passado.

Em julho, o casal anunciou que vai ter um filho, e em setembro, revelou que o bebê é uma menina. Jade deve dar à luz até janeiro.