Apaixonados! Veja momentos marcantes do noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar novos momentos de seu noivado com o chef de cozinha Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais neste domingo, 15, para compartilhar novos momentos de seu noivado com o chef de cozinha Edu Guedes. Os dois oficializaram o compromisso neste sábado, 14, e capricharam nos looks.

Em um novo vídeo compartilhado no Instagram, os pombinhos trocam declarações. "Tudo feito do nosso jeito! Te amo !!!!", escreveu ela na legenda. As imagens mostram momentos especiais da celebração, que aconteceu em Araras, no interior de São Paulo, para cerca de 50 convidados.

"Os corações entrelaçados significam fidelidade e companheirismo. O triângulo invertido significa força. São coisas que enfrentamos nesses últimos meses e que eu desejo para a nossa vida", fala a presentadora no vídeo. "Te amo muito, você sabe disso. Eu adoro estar do teu lado. Os dias são incríveis. Eu espero sempre poder te fazer feliz também, se derrete Edu Guedes.

Para o dia especial, a apresentadora surgiu usando um vestido branco, da estilista Letícia Manzan. Já o chef apostou em um terno da marca Boss. Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes deu detalhes sobre o noivado.

Nos comentários, os internautas ressaltaram a felicidade do casal. "Que a felicidade seja rotineira na vida de vocês! Esse é o só o início de uma história linda escrita por Deus", disse uma admiradora. "Você não faz ideia da minha felicidade te ver bem, desejo que esse novo capítulo seja repleto de luz e tudo de mais lindo que existe nesse mundo. O sonho de princesa se tornou real a noiva mais linda !! Eu amo vocês!", disse outra.

"Eu tô tão emocionada com esse noivado que parece que foi o meu! A fã aqui explode de felicidade ao ver a sua felicidade e o quanto Deus está sendo incrível na sua vida, te dando tudo de mais maravilhoso, tudo o que você merece. Eu te amo muito! Que esse amor lindo e puro de vocês se multiplique a cada dia!", disse uma terceira.

Veja a publicação: