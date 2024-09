Ana Hickmann escolhe casal de padrinhos para seu casamento com Edu Guedes

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o noivado na tarde do último sábado, 14, na fazenda do cozinheiro no interior de São Paulo

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o noivado na tarde do último sábado, 14, na fazenda do cozinheiro em Araras, interior de São Paulo. Durante o evento, ela anunciou que escolheu a sua irmã, Fernanda, e o marido, dela, Alslan, como os padrinhos do seu casamento. A notícia foi compartilhada pela influencer, por meio de um post feito nas suas redes sociais nesta segunda-feira, 16.

Na publicação feita no Instagram, os noivos aparecem ao lado dos padrinhos, assim como o filho dela, Teo, e o sobrinho, Alezinho. Na legenda, celebrou: "Sim! Nós aceitamos! É com o coração cheio de alegria que recebemos o convite para sermos padrinhos desse momento tão especial!".

"Vocês confiaram a nós um papel que não é só de honra, mas de muito amor e parceria. Mal podemos esperar para estar ao lado de vocês nesse dia mágico. O amor está no ar e nós estamos a postos! Que venha o grande dia, cheio de amor, sorrisos e, claro, muita emoção", encerrou.

Veja:

Veja momentos marcantes do noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Em um novo vídeo compartilhado no Instagram, os pombinhos trocam declarações. "Tudo feito do nosso jeito! Te amo !!!!", escreveu ela na legenda. As imagens mostram momentos especiais da celebração.

"Os corações entrelaçados significam fidelidade e companheirismo. O triângulo invertido significa força. São coisas que enfrentamos nesses últimos meses e que eu desejo para a nossa vida", fala a presentadora no vídeo. "Te amo muito, você sabe disso. Eu adoro estar do teu lado. Os dias são incríveis. Eu espero sempre poder te fazer feliz também, se derrete Edu Guedes.

Para o dia especial, a apresentadora surgiu usando um vestido branco, da estilista Letícia Manzan. Já o chef apostou em um terno da marca Boss. Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes deu detalhes sobre o noivado.