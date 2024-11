Em entrevista, o cantor Zezé Di Camargo celebrou sucesso de projeto em alto mar e citou próximos trabalhos sem a companhia do irmão Luciano

Em entrevista à Quem divulgada na última segunda-feira, 18, o sertanejo Zezé Di Camargo comentou sobre a estreia de seu primeiro cruzeiro solo e celebrou sucesso na carreira desde o lançamento do projeto Rústico, sem a presença do irmão Luciano Camargo.

Para quem não acompanhou, Zezé saiu de Santos, em São Paulo, no último sábado, 16, com destino ao Rio de Janeiro. Ele recebeu nomes como a filha, Wanessa Camargo, Paula Fernandes, César Menotti & Fabiano e Victor & Leo.

"Quando lancei esse projeto rústico, ele foi, claro, provocado por um momento não muito bom, durante a pandemia, quando eu estava com muito tempo ocioso na fazenda. Então, me veio a ideia de gravar algumas músicas com voz e violão, e publicar no canal de YouTube que eu tinha, mas que não tinha usado até então", contou o cantor ao veículo.

Na sequência, ele relembrou a movimentação que realizou na época da pandemia. "Liguei para a Camila [Camargo, a filha], e perguntei se ela poderia abrir um canal para mim, pois queria publicar algumas músicas que gravei lá na fazenda. Ela me respondeu: 'Você já tem um canal há cinco anos, mas nunca publicou nada!'. Fui ver o canal e tinha apenas 5 mil seguidores, nada de mais".

E sobre a recepção em seu primeiro cruzeiro solo, Zezé não deixou de expressar sua emoção. "Esse foi o sexto navio que fiz na minha carreira, e a recepção foi a melhor de todas. Nunca tive uma recepção como aquela. Não sei quem teve a ideia, mas sei que o povo estava lá para me receber, cantando minhas músicas a capela, sem eu nem estar no palco. Em todas as vezes, me pediram para chegar de carro conversível, vestido de comandante, e a gente fez tudo isso. A recepção foi tão calorosa que me deixou emocionado. Com certeza, foi uma das maiores surpresas da minha carreira", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Navio do Zezé (@naviodozeze)

Zezé Di Camargo faz novo investimento na carreira

Intérprete de sucessos como É o amor e Pra não pensar em você, Zezé Di Camargo está buscando expandir seus horizontes profissionais. O cantor vai intensificar o seu lado empresário em 2025 ao investir em um projeto imobiliário milionário em Jericoacoara, famosa vila turística localizada no Ceará. Confira os detalhes.