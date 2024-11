Zé Neto revela que sofreu dano na voz e explica o motivo

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, revelou o motivo para ter sofrido um dano na voz e desabafa sobre o ocorrido

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, revelou que sofreu um dano na voz há pouco tempo. O artista disse que o dano foi causado pelo uso do vape, que é um tipo de cigarro eletrônico, e ele sentiu os problemas do uso dele na hora de cantar.

"O cigarro eletrônico foi algo que começou a prejudicar a coisa que eu mais amo fazer, que é cantar. Então o que acontecia, eu ia para o show, chegava no show fumando um pendrive e aí ficava rouco. Ia dar entrevista e ficava com vergonha, já fomos chamados pra vários DVD’s e a gente não foi por insegurança minha", afirmou ele em um evento na noite de terça-feira, 26.

Então, ele confessou que a tristeza com os problemas na voz fizeram ele beber mais. "E chegava no camarim começava a me dar medo daquele negócio, pensava: ‘meu Deus do céu, tenho que subir para cantar e não tenho voz’. Ai o que eu fazia? Bebia. Bebia. Bebia. E subia praticamente anestesiado, muitas pessoas percebiam, mas alguns já estavam acostumados", afirmou ele, e completou: "Mas realmente foram dias muito difíceis, acabei cometendo erros pela bebida e falando demais em alguns momentos. É que eu falo muito, mas bêbado é pior ainda e ainda bêbado com efeito de remédio. Então foi uma fase muito complicada e cada vez mais o Cristiano sofrendo com a situação".

Cristiano faz homenagem para a amizade com Zé Neto

Na noite desta quarta-feira, 27, o cantor Cristiano fez uma celebração para sua amizade de mais de 30 anos com o cantor Zé Neto. Ele compartilhou uma foto dos dois juntos e falou sobre a parceria na vida e na carreira.

"31 anos de amizade. Quase 15 de carreira. Padrinhos, amigos e irmãos. Ninguém resume 31 anos de história em Instagram, com cortes, ou em coletiva de imprensa! Você e eu, sabemos tudo que aconteceu. Eu te carrego no colo, e vc me carrega. O que me fez mais feliz nisso tudo, foi a palavra e promessa dita em 10/02 de 2011 “Se um dia for pra subir no palco sem se falar, ou pra cantar sem ser uma dupla, não continuamos”. Colocar o amor e amizade acima de tudo, sempre foi nossa maior virtude irmão, e assim sempre o será! Agora voltaremos a subir nos palcos como sempre. Que sua luta seja inspiração para todos que lutam contra essa doença. Que o exemplo de tudo de mal que ela nós fez, abram os olhos daqueles que não aceitam ou não enxergam tal doença! As feridas que causamos em nós e em outros nesse processo, que demorou a ser tratado de forma seria e necessária, serão curadas, com o amor que temos pra espalhar! ZNeC de volta de novo. De seu amigo, irmão, que sempre estará aqui por você, por nós, Biri", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano (@crisznec)

Leia também: Cristiano revela atitude em camarim para ajudar Zé Neto: 'Me via como vilão'