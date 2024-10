Zayn Malik lamenta a morte de Liam Payne: ‘Espero que esteja em paz’

Ex-participante do One Direction, Zayn Malik comove com recado após a morte repentina de Liam Payne: ‘Me peguei falando em voz alta com você’

O cantor Zayn Malik escreveu um recado comovente para se despedir de Liam Payne. Os dois conquistaram a fama mundial com a banda One Direction, mas estavam em carreiras solo. Agora, com a notícia da morte repentina de Payne, Malik lamentou com tristeza.

Em seu Instagram, ele compartilhou uma carta de despedida e relembrou histórias que eles viveram juntos durante as turnês. "Liam, me peguei falando em voz alta com você, esperando que você pudesse me ouvir. Não posso deixar de pensar egoisticamente que havia muito mais conversas para termos em nossas vidas. Nunca cheguei a agradecer por me apoiar em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida. Quando eu estava com saudades de casa, aos 17 anos, você sempre estava lá com uma visão positiva e um sorriso tranquilizador e me dizia que você era meu amigo e que eu era amado", disse ele.

E completou: "Mesmo sendo mais jovem do que eu, você sempre foi mais sensível do que eu, era teimoso, teimoso e não se importava em contar às pessoas quando elas estavam erradas. Mesmo que tenhamos batido de frente por causa disso algumas vezes, eu sempre respeitei você secretamente por isso. No que diz respeito à música, Liam, você era o mais qualificado em todos os sentidos. Eu não sabia nada comparado, era uma criança novata sem experiência e você já era um profissional. Fiquei sempre feliz em saber, não importa o que acontecesse no palco, sempre poderíamos contar com vocês para saber qual caminho seguir o navio".

Por fim, ele disse: "Perdi um irmão quando você nos deixou, não posso te explicar o que eu daria para apenas te dar um abraço uma última vez e me despedir de você adequadamente e dizer que te amei e respeitei muito. Guardarei para sempre todas as lembranças que tenho com você em meu coração, não há palavras que justifiquem ou expliquem como me sinto agora a não ser devastada. Espero que onde quer que você esteja agora você esteja bem e em paz. E você sabe que é amado. Te amo mano".

A autópsia do corpo de Liam Payne

O cantor Liam Paynemorreu nesta semana ao sofrer uma queda em um hotel na Argentina. Nesta quinta-feira, 17, horas após o falecimento do artista, o relatório preliminar da autópsia revelou informações sobre a morte dele.

De acordo com a CNN norte-americana, o relatório informou que Payne faleceu em decorrência de ferimentos múltiplos e hemorragias internas e externas após cair da varanda do hotel. O Ministério Público da Argentina também pediu um relatório toxicológico, mas o resultado ainda não foi divulgado. Os detalhes sobre o velório e sepultamento do corpo do cantor não foram revelados pela família.

Anteriormente, os médicos envolvidos nos primeiros atendimentos após a queda falaram mais detalhes de como foi corpo do artista foi encontrado e apontaram que a morte foi instantânea. “Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse Alberto Crescenti, chefe do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

Logo depois, Crescenti acrescentou: “Com base no que a equipe viu, aparentemente houve uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves que levaram à sua morte imediata”. Por enquanto, o resultado da autópsia não foi divulgado e a causa da queda também não foi esclarecida pela polícia.