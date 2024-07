Wanessa Camargo declara seu amor por Dado Dolabella: ‘Meu coração’

A cantora Wanessa Camargo abre álbum de fotos inéditas com o namorado, Dado Dolabella, para celebrar o aniversário dele

A cantora Wanessa Camargo esbanjou romantismo nas redes sociais neste sábado, 20. Isso porque ela celebrou o aniversário de 44 anos do seu namorado, o ator Dado Dolabella. Os dois estão em Goiás para curtirem os dias de férias e ela aproveitou para homenageá-lo.

Em seu Instagram, a artista abriu um álbum de fotos inéditas com o amado durante uma passeio pela Chapada dos Veadeiros e falou sobre a data especial.

"Celebrando 44 anos de vida do meu amor na Chapada dos Veadeiros! Revivendo memórias preciosas do passado e criando novas lembranças incríveis hoje. Que venham mais aventuras, sorrisos e momentos especiais juntos. Feliz aniversário, meu coração", disse ela.

O namoro de Dado e Wanessa

Em 2022, Dado Dolabella e Wanessa Camargo deram uma nova chance ao amor. A artista era casada com Marcus Buaiz, com quem teve João Francisco e José Marcus, e de quem se separou após 17 anos de matrimônio. No entanto, bem antes do relacionamento duradouro com o empresário, ela e Dado namoraram por dois anos, entre 2000 e 2002, sendo o retorno, 20 anos depois, bem avaliado pelos fãs.

Com a expulsão da artista do BBB 24, o afastamento do casal preocupou os fãs, que acreditavam que a cantora e o ator estariam passando por uma crise. No entando, após um período distantes, os dois voltaram a aparecer juntos, pontuando que tinham a intenção de alimentar a curiosidade dos internautas sobre o que poderia ter acontecido entre eles, em troca de engajamento.