Viúvo de Rita Lee revela que cantora fez pedido inédito antes de morrer

Viúvo de Rita Lee, o músico Roberto de Carvalho contou que, recentemente, conseguiu realizar um pedido especial feito pela cantora ainda em vida

Viúvo de Rita Lee (1947-2023), o músico Roberto de Carvalho abriu o coração ao falar sobre o longo tempo que viveu com a cantora. Em entrevista ao podcast 'Corredor 5', ele revelou que a artista fez um pedido bastante especial antes de partir.

De acordo com Roberto, Rita Lee escreveu a letra de uma canção e, durante uma conversa do casal, a cantora pediu para que a música inédita fosse entregue à Maria Bethânia caso não estivesse mais viva para interpretá-la.

"Fiz uma música para uma letra que a Rita tinha escrito antes. Tinha a maior dificuldade de fazer a música dessa letra. Era difícil… E a Rita tinha falado: ‘Quando você conseguir fazer a música, se eu já tiver ido, dá para a Maria Bethânia'", recordou Roberto de Carvalho.

O músico, por sua vez, contou que conseguiu realizar o desejo da amada após finalizar a melodia. "E assim eu fiz. Gravei e dei para a Bethânia. Ela não gravou ainda. Mas, enfim, tá com ela. É linda a música", declarou o viúvo de Rita Lee.

Recentemente, no dia em que completou 70 anos, Roberto resgatou uma foto bastante especial ao lado da cantora e dividiu com os fãs nas redes sociais. "Meu último aniversário com meu amor", disse ele, na ocasião.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas desejando muita força ao artista. "Que experiência boa poder ter vivido esse grande amor", disse uma. "Que bom, que ela estava nos seus 70! Muito bom que viveram felizes!", escreveu outra. "O amor de vocês vai durar para sempre. E eu adoro tocar as suas canções nos pianos", disse um terceiro.

Juntos desde 1976, Rita e Roberto tiveram três filhos e escreveram juntos parte das canções que fazem sucesso na música brasileira. Ela faleceu em sua casa no dia 08 de maio de 2023, aos 75 anos de idade.

