Perfil de Rita Lee compartilha fotos inéditas da cantora e o filho caçula

O perfil oficial de Rita Lee no Instagram fez uma homenagem ao filho caçula da cantora, Antonio Lee, que faz aniversário nesta terça-feira, 06

O perfil oficial de Rita Lee (1947-2023) no Instagram publicou uma homenagem ao filho caçula da cantora, Antonio Lee, que faz aniversário nesta terça-feira, 06. Em uma publicação no feed, os administradores da página compartilharam um texto da própria cantora, que destaca como o menino a apoiava em suas histórias e oferecia conselhos em momentos difíceis.

A publicação traz fotos inéditas dos dois e mostra a cumplicidade entre mãe e filho. "Antonio Lee, o Tui. Adora livros, museus, viagens, cinema e uma boa conversa. É sedutor e sabe como conquistar corações carentes. Sempre foi um sonhador e, como todo leonino, sonha alto para caramba", iniciou a legenda.

E continuou: "Quando me pegava meio jururu, dizia: 'Venha cá, sente aqui, do meu ladinho, que eu vou te contar uma historinha bem bonitinha'. É debochado e um dos artistas plásticos mais geniais deste mundinho. Me deu um neto sedutor e leve como ele", escreveu a cantora em seu livro "O Mito do Mito".

Viúvo de Rita Lee resgata foto com a cantora: "Último aniversário"

Recentemente, o músico Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee usou as redes sociais para compartilhar um clique especial. Ele mostrou a comemoração do seu aniversário de 70 anos ao lado da artista. "Meu último aniversário com meu amor", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens carinhosas ao músico, desejando muita força ao artista. "Que experiência boa poder ter vivido esse grande amor", disse uma. "Que bom, que ela estava nos seus 70! Muito bom que viveram felizes!", escreveu outra. "O amor de vocês vai durar para sempre. E eu adoro tocar as suas canções nos pianos", disse um terceiro.

