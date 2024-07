Viúva de cantor morto em show rompe o silêncio: 'Tão difícil'

Viúva do cantor Ayres Sasaki, Mariana Sasaki fala sobre a morte trágica do marido aos 35 anos de idade. Ele morreu no palco de um show

Viúva do cantor Ayres Sasaki, Mariana Sasaki se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais sobre a morte do artista. Ele morreu aos 35 anos de idade ao sofrer uma descarga elétrica durante um show em Salinópolis, no Pará, no último final de semana. Agora, ela lamentou a morte do marido e agradeceu pelo carinho que está recebendo dos amigos e familiares.

“Quero aqui agradecer por cada mensagem de carinho e consolo, por cada oração nesse momento tão difícil que estamos passando. Não cabe a nós compreender os desígnios de Deus, mas é certo de que a vontade de Dele é sempre boa, perfeita e agradável", disse ela.

E completou: "Peço que continuem orando. Nosso sustento virá através de Deus, das orações, dos amigos e da família. Ainda não consegui olhar todas as mensagens, mas a medida que eu for me sentindo bem, vou responder a cada um. Obrigada".

De acordo com o site G1, o corpo do artista Sasaki foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para que a causa da morte fosse descoberta. A polícia local investiga o que aconteceu e ouve as testemunhas do momento. Algumas testemunhas contaram que a morte aconteceu enquanto ele usava um violão no palco. As pessoas tentaram reanimar o rapaz, mas ele faleceu.

Quem era Ayres Sasaki?

Ayres Sasaki tinha 35 anos e era músico e arquiteto em Aurora, Pará. Ele era casado com Mariana Sasaki e pai de uma menina.

Ele tinha uma banda de rock e fazia shows em seu estado. A carreira dele começou em 2017, quando ele foi tocar em bares da região. Na TV, ele participou do reality show A Voz da Noite, da RedeTV de Belém.