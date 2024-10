Duda Guerra conta como conheceu o namorado Benício Huck e também comenta sobre a relação com os sogros Angélica e Luciano Huck

Já deu para perceber que Benício Huck e Duda Guerra são o casal do momento. Apesar de estarem juntos há apenas seis meses, eles se conhecem há dois anos.

Em entrevista para o Portal Leo Dias, a digital influencer contou como conheceu o namorado. "Foi por meio de amigos, a gente tinha vários amigos em comum e nos conhecemos resenha, festinhas de amigos. A primeira vez que a gente se conheceu foi há dois anos, mais ou menos”, disse.

Duda também comentou sobre a sua relação com os sogros famosos Angélicae Luciano Huck. "Eles são super atenciosos, carinhosos. Sempre me receberam muito bem e eu sempre me senti muito acolhida com eles lá”.

Além de Benício, de 16 anos, os apresentadores também são pais de Joaquim, de 19 anos, e Eva, de 12.

Noite romântica

Filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, Benício Huck completou seis meses de namoro com a influenciadora Duda Guerra. Para celebrar a data, os dois aproveitaram um jantar romântico à luz de velas. E o momento foi compartilhado pela jovem nas redes sociais.

Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou a decoração para o momento especial. Em seguida, resgistrou os dois sentados lado a lado em mesas dobráveis e assistindo televisão. E os pombinhos também trocaram beijos apaixonados.

Mais cedo, os dois trocaram declarações nas redes sociais. "Mais um mês sendo a menina mais sortuda do mundo de ter você comigo. Te amo demais, amor, você é meu príncipe. Quero passar a vida toda do seu lado. Obrigada por me fazer tão bem, que nosso amor continue crescendo cada dia mais", declarou a nora de Angélica e Luciano Huck.

E o rapaz retribuiu o gesto. Em sua conta privada no Instagram, ele compartilhou uma imagem em que aparece beijando a amada e escreveu: “Mais um mês ao seu lado. Meu amor por você cresce mais cada dia. Feliz seis meses meu amor, Te amo!”, declarou o herdeiro dos apresentadores. A mensagem foi repostada por Duda.

Leia também: Benício Huck surpreende com gesto romântico para namorada