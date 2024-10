Luciana Gimenez participa de gravação especial de game show de Marcelo Carvalho

Celebrando 25 anos de emissora, a RedeTV! reuniu Luciana Gimenez e João Kléber em edição especial do 'Mega Sonho'; confira detalhes dos bastidores

Às vésperas de completar 25 anos no ar, a RedeTV! planeja uma celebração especial com uma programação recheada de entrevistas exclusivas e conteúdos inéditos. Uma das gravações recentes movimentou os bastidores da emissora: Marcelo de Carvalho reuniu Luciana Gimenez e João Kléber em seu game show pela primeira vez.

A Coluna Fábia Oliveira obteve detalhes da gravação desta edição especial do Mega Sonho, que promete entreter o público. Em um clima leve e divertido, os apresentadores animaram o palco enquanto ajudavam os participantes na competição pelo prêmio de R$ 1 milhão.

Nos bastidores, a gravação foi repleta de risadas e sintonia entre o apresentador e os convidados, que se divertiram com os desafios do jogo. Na última etapa, Luciana Gimenez e João Kléber roubaram a cena em momentos hilários ao tentar fazer os competidores descobrirem as palavras ocultas usando apenas mímicas e expressões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez fala sobre venda de triplex milionário com ex

Há seis anos, Luciana Gimenez colocou um ponto final em seu casamento com Marcelo de Carvalho. Além de terem construído uma família, com o filho Lorenzo, de 13 anos, a relação também deixou uma herança milionária: o triplex que o casal dividia. Recentemente, ela fez piada sobre a venda do apartamento, que é considerado um dos mais caros de São Paulo.

Durante sua participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', Luciana ‘anunciou’ a venda de seu luxuoso triplex, avaliado em cerca de 70 milhões de reais. Em tom descontraído, a apresentadora brincou sobre a possibilidade de "ficar rica" com a venda do imóvel e disse que espera que o futuro comprador valorize ainda mais o apartamento.

"Vou ficar rica, amiga! Tomara. Eu quero que venda por 100 [milhões]. Está pra vender, até agora não vendeu. Vamos alguém comprar! Tinha que pagar logo 100 milhões, aí eu vou ficar rica e nem trabalho mais", Luciana brincou e aproveitou para revelar que o valor da venda do apartamento será dividido igualmente entre ela e o ex-marido, Marcelo.

Além disso, a apresentadora ainda mencionou que, apesar do imóvel estar à venda, o ex-marido continua morando lá: "O apartamento é meio a meio. Alguém tinha que sair, ele não saia, sai eu. Tirei minhas coisas, poucas coisas. Preferi comprar minhas coisas novas", ela falou sobre a mudança após o divórcio com o empresário.

Para encerrar o assunto, Luciana deu a entender que está aberta à possibilidade de negociar o valor do imóvel, mas que não tem pressa para concluir a venda da propriedade e por isso não deve dar muito desconto "Não tem tanto desespero, a gente está bem relax", disse a apresentadora, que foi casada com Marcelo por 12 anos e se separou em 2018.

Leia também: Luciana Gimenez expõe motivo de rixa com Sonia Abrão