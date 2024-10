Adele se declara após encontrar Celine Dion: 'Te amo muito'

Adele teve uma baita surpresa ao encontrar Celine Dion na plateia de seu show em Las Vegas e fez questão de se declarar para a artista

No último sábado, 26, Adelerealizou um show em Las Vegas, nos Estados Unidos, e teve uma baita surpresa ao encontrar Celine Dion na plateia.

Em sua conta no Instagram, Adele compartilhou uma foto em que aparece emocionada ao encontrar a cantora e ainda se declarou para ela.

"Estou me apresentando na sala da Celine Dion no Colosseum há quase dois anos. Faltam quatro semanas! Foi o único lugar onde eu quis tocar em Vegas, pois foi construído para ela. Tenho uma foto dela bem ao lado do palco que toco todas as noites antes de entrar, e ela veio ao show neste fim de semana como uma surpresa, e foi um momento", começou ela.

Em seguida, Adele comentou sobre a importância dessa ocasião. "Celine Dion, eu te amo muito, muito mesmo. Palavras nunca vão expressar o que você significa para mim, ou o que a sua presença no meu show representa, muito menos como foi vê-la de volta ao seu palácio com sua linda família. Eu amei estar lá, foi uma grande honra, e a noite de sábado será algo que vou lembrar para sempre. Um momento tão especial para mim estar ali com você. Muito obrigada", finalizou.

Noivado

Adele pegou a todos de surpresa com a nova etapa de seu relacionamento com Rich Paul. De forma bem-humorada, a cantora anunciou que está noiva e "prestes a se casar" durante um show na cidade de Munique, na Alemanha. O casal teve o romance anunciado em 2021, mas se mantém discreto sobre a relação desde então.

Depois de ler um pôster de um fã, no qual ele pedia para se casar com ela, Adele respondeu: "Me casar com você. Não posso me casar com você porque eu já estou comprometida e me casarei em breve. Eu não posso".

O relacionamento da cantora não é o primeiro, já que ela foi casada entre os anos de 2018 e 2019 com Simon Koneck, pai de seu filho, Angelo. Apesar do fim do casamento, Adele já declarou que não tem nenhum sentimento ruim pelo marido e já o agradeceu por ter dado a ela o filho:

"Acho que Simon provavelmente salvou a minha vida para ser honesta. Ele veio em um momento, onde a estabilidade que ele e Angelo me deram, ninguém seria capaz de me dar", contou ela em entrevista a Oprah Winfrey, pouco após o fim do casamento.

