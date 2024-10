Fofos! Zé Felipe usou as redes sociais para reunir registros na companhia de Virginia e os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo; confira

Nesta segunda-feira, 28, Zé Felipe usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos em família. Casado com Virginia Fonseca, o cantor aproveitou para se declarar à amada e os filhos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, 2 anos de idade, e José Leonardo, de 1 mês.

"Eu amo vocês demais", escreveu ele na legenda da publicação. Nas fotos, Zé aparece trocando carinhos com Virginia, além de separar um registro de cada herdeiro para compartilhar em seu perfil oficial no Instagram.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Eu amo vocês demais! Obrigada Deus por tudo", declarou a apresentadora do Sabadou. "Família linda!! Que Deus abençoe grandiosamente vocês!! Amo muito", elogiou Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. "Deus os abençoe e proteja!", desejou uma fã.

Zé Felipe mostra vídeo encantador de Maria Flor com José Leonardo

O cantor Zé Felipe encantou os fãs ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro dos filhos caçulas, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de quase 2 meses. Na tarde de sábado, 26, o marido da influenciadora digital Virginia Fonseca flagrou um momento fofíssimo de interação entre os herdeiros.

Por meio de seus stories no Instagram, Zé Felipe publicou um vídeo onde a pequena Flor aparece brincando com o irmão. Esbanjando fofura, a filha dos famosos se derreteu de amores ao perceber que conseguiu arrancar um sorriso do bebê.

Maria Flor, no entanto, não foi a única que se encantou com o momento. Assim que o registro viralizou nas redes sociais, diversos internautas também comentaram a cena protagonizada pelos filhos de Virginia e Zé Felipe. "A Florzinha é tão especial", declarou uma seguidora. "É muita fofura e lindeza pra uma duplinha só", disse outra.

