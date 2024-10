Vidente Val Couto prevê morte de famosa sensitiva: ‘Forma muito trágica’

Por meio das redes sociais, o tarólogo Val Couto chocou os seguidores ao revelar que viu nas cartas a morte trágica de uma sensitiva famosa, e que será em breve

O vidente Val Couto, conhecido por fazer previsões sobre a vida de celebridades, anunciou, nesta segunda-feira, 28, por meio de um vídeo publicado no Instagram, a morte de uma famosa sensitiva. Sem informar o nome, o tarólogo afirma que será em breve e que vai impactar a internet. "Forma muito trágica”, ressalta.

O espiritualista – que previu a expulsão de Wanessa Camargo (41) do BBB 24 e a queda do avião bimotor da Voepass, que matou 62 pessoas ao cair em Vinhedo, no interior de São Paulo, um mês antes – anunciou, com todas as letras, sua mais nova previsão. “Da mesma forma que eu disse que a Marília Mendonça ia perder a vida em um acidente de avião, essa pessoa vai perder a vida de uma forma muito trágica", iniciou Val.

“O baralho mostra para mim que a morte dessa pessoa vai ser impactada. A morte dessa pessoa, dessa pessoa que é sensitiva, dessa pessoa que é vidente, vai impactar pela forma que vai ser. Não estou falando de pessoas conhecidas no meio-termo. Estou falando de pessoa conhecida na mídia, tá?”, continua o vidente.

Os seguidores de Val ficaram bastante chocados e ainda arriscaram nomes. "Gente, ele disse que a forma como a pessoa vai partir, irá impactar! Não disse que será acidente de avião como muitos estão comentando. Pode ser de outra maneira violenta, alguém tirar a vida dela etc. Algo que vai repercutir muito", refletiu uma. "Que essa sensitiva receba a misericórdia de Deus", desejou outra. "Mas será que a pessoa em questão não conseguirá prever que o acidente é com ela?", questionou uma internauta.

ACIDENTE AÉREO DA VOEPASS

O acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, que matou 62 pessoas que seguiam de Cascavel (PR) para Guarulhos, no dia 9 de agostou, chocou o País. A pedido da CARAS Brasil, no dia seguinte da tragédia, o tarólogo Val Couto, que previu o fato, revelou o que aconteceu com as vítimas antes e após o desencarne.

“Em contato com minha mentora espiritual, abro o meu coração para falar sobre o trágico acidente que assolou nossos corações na tarde de sexta-feira. A dor ainda ecoa forte em mim, enquanto busco orientação espiritual para compreender e acalmar minha alma diante dessa tragédia”, começou ele.

"Neste momento sombrio, a queda do avião, envolto em dor e desespero, revela-me que, nos instantes derradeiros antes do impacto, as almas das 62 pessoas já haviam sido acolhidas pelos mentores espirituais. A luz espiritual me guia saber”, completou ele, na ocasião.

Segundo Val, a espiritualidade o revela que todos os ocupantes da aeronave estão sendo amparados e cuidados nos planos superiores. “Em colônias espirituais e hospitais celestiais, eles recebem tratamento e acolhimento, imersos em um sono profundo, que os protegem do sofrimento terreno”, afirmou.

E continuou: “Para aqueles que deixaram sonhos não realizados e famílias aqui na Terra, a jornada espiritual é agora uma transição necessária. Em seus corpos espirituais, eles são tratados com amor e compaixão, preparando-se para despertar em um novo plano de existência”.

Val Couto garantiu que as vítimas repousam em paz. “Neste momento de dor e despedida, compartilho a mensagem de que todos os que estavam a bordo daquela aeronave, estão sendo envolvidos por energias curativas e amorosas. Eles repousam em paz em uma ala de sono espiritual, aguardando o despertar para a compreensão e aceitação do que se passou”, contou.

“Que a luz divina os guie e console, trazendo paz aos corações partidos e esperança para aqueles que permanecem. Saibam que, antes mesmo do avião se despedaçar no solo, a espiritualidade já havia acolhido suas almas, conduzindo-os suavemente para a eternidade”, finalizou o tarólogo.

