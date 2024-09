Últimas palavras do irmão de Michael Jackson são reveladas após a morte repentina

Irmão de Michael Jackson, Tito Jackson faleceu aos 70 anos de forma repentina e as últimas palavras dele foram reveladas por amigo que estava ao seu lado

O cantor Tito Jackson, que era irmão de Michael Jackson, faleceu aos 70 anos de idade e de forma repentina. Ele estava em um passeio com seus amigos quando passou mal e foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu. Com isso, um dos amigos que estava com ele contou quais foram as últimas palavras do artista.

Em entrevista à imprensa internacional, o amigo contou que eles estavam a caminho de Oklahoma quando fizeram uma parada para uma refeição. Então, eles decidiram colocar a capota do carro conversível para seguirem viagem. Porém, Tito começou a passar mal.

“Foi quando Tito apareceu na janela do lado do passageiro e disse: ‘Meu peito está doendo. Você pode ajuda a terminar a capota? Não estou me sentindo bem aqui no peito’”, disse ele. Então, ele contou que Tito tirou a camisa e estava totalmente suado.

Com isso, os amigos chamaram um carro de polícia para leva-los ao hospital mais próximo e Tito piorou bastante. Lá no hospital, eles receberam a notícia de que o amigo não estava bem e estava sendo atendido por vários médicos. Horas depois, o irmão de Jackson morreu.

Por enquanto, a causa da morte não foi revelada, mas a suspeita é de que ele teria sofrido uma parada cardíaca.

Tito integrou a banda Jackson 5, formada em 1964, ao lado dos irmãos Michael (1958-2009), Jermaine, Jackie, e Marlon, com Randy tendo se juntado ao grupo posteriormente. Entre seus maiores sucessos durante as décadas de 1960 e 1970, estão canções como 'I'll Be There', 'ABC', 'I Want You Back' e 'The Love You Save'.

A carreira de Tito Jackson

Tito atuava mais como corista e guitarrista da banda Jackson 5. Após a saída de Michael Jackson do grupo, os integrantes seguiram se apresentando como The Jacksons. Nos últimos anos, eles continuaram fazendo shows ao redor do mundo.

Além disso, Tito Jackson também seguiu carreira solo e chegou a trabalhar com os 3 filhos no projeto nomeado '3T'. O artista lançou o álbum ‘Tito Time’ em 2016. Ao longo de sua carreira, ele colaborou com canções da irmã, Janet Jackson, e outros produtores norte-americanos.

"Ele está sempre lá quando precisamos dele e consegue projetar uma calma interior que é vital dentro de uma família unida", declarou Michael Jackson em uma entrevista. Após a morte do Rei do Pop, Tito contou que a família se uniu ainda mais.