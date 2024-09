Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, morre aos 70 anos

Irmão de Michael Jackson, o cantor e compositor Tito Jackson fez sucesso no grupo Jackson 5 durante as décadas de 1960 e 1970

O cantor e compositor Toriano Adaryll Jackson, mais conhecido como Tito Jackson, irmão de Michael Jackson (1958-2009), morreu aos 70 anos. A informação foi confirmada pelos filhos do artista na noite de domingo, 15, em uma publicação nas redes sociais.

"É com o coração pesado que anunciamos que nosso amado pai, o membro do Hall da Fama do Rock & Roll Tito Jackson, não está mais conosco. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível que se importava com todos e seu bem-estar", escrevem TJ, Taj e Taryll.

De acordo com informações preliminares, Tito teria sofrido um ataque cardíaco enquanto dirigia. "Embora a causa oficial da morte ainda não tenha sido determinada, acredita-se que Tito tenha sofrido um ataque cardíaco enquanto dirigia de Novo México para Oklahoma", declarou Steve Manning, amigo e ex-empresário da família Jackson.

Tito integrou a banda Jackson 5, formada em 1964, ao lado dos irmãos Michael (1958-2009), Jermaine, Jackie, e Marlon, com Randy tendo se juntado ao grupo posteriormente. Entre seus maiores sucessos durante as décadas de 1960 e 1970, estão canções como 'I'll Be There', 'ABC', 'I Want You Back' e 'The Love You Save'.

A carreira de Tito Jackson

Tito atuava mais como corista e guitarrista da banda Jackson 5. Após a saída de Michael Jackson do grupo, os integrantes seguiram se apresentando como The Jacksons. Nos últimos anos, eles continuaram fazendo shows ao redor do mundo.

Além disso, Tito Jackson também seguiu carreira solo e chegou a trabalhar com os 3 filhos no projeto nomeado '3T'. O artista lançou o álbum ‘Tito Time’ em 2016. Ao longo de sua carreira, ele colaborou com canções da irmã, Janet Jackson, e outros produtores norte-americanos.

"Ele está sempre lá quando precisamos dele e consegue projetar uma calma interior que é vital dentro de uma família unida", declarou Michael Jackson em uma entrevista. Após a morte do Rei do Pop, Tito contou que a família se uniu ainda mais.