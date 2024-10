Completando a primeira década ao lado de Michel Teló, Thais Fersoza avaliou casamento com o cantor e influência dos filhos na conexão do casal

Em outubro deste ano, Thais Fersoza e Michel Teló completam 10 anos de casados! Em entrevista recente à Quem, a apresentadora refletiu sobre o sucesso da relação e importância de momentos a dois, mesmo após o nascimento dos filhos, Melinda, de 8 anos, e Teodoro, de 7 anos de idade.

“A gente sempre quis dar muito certo e sempre batalhou muito pela relação”, garantiu Thais, que relembrou a necessidade de conciliar as agenda de trabalhio no início do relacionamento, em 2012. “Nunca foi o maior problema, porque a gente já se conheceu assim. Mas sempre buscamos encontrar uma forma dessa logística funcionar. No início [do namoro] a gente morava em cidades diferentes e tinha que se ver onde desse. Mas, no geral, nunca foi uma questão”.

Mesmo com a chegada de Melinda e Teodoro, Thais e Michel Teló não deixam de equilibrar os momentos com os pequenos com aqueles em casal. “A gente faz sempre uma viagem só nossa, de casal, pelo menos uma vez por ano. E temos nossos rituais: sentamos à mesa juntos para o jantar com as crianças, conversamos, colocamos elas para dormir; depois são os nossos momentinhos de casal, a dois”, disse ela.

Ainda durante o bate-papo, a apresentadora deu detalhes da festa de renovação dos votos, prevista para acontecer no Rio de janeiro, onde mora a família. Ela contou que ficou em dúvida se faria a celebração, mas agora está animada para o evento. “Falei ‘quer saber, eu vou viver e curtir esse momento'”, confessou Fersoza.

Na sequência, ela ainda abriu a chave para o sucesso da união com o cantor sertanejo. “A gente sempre se admirou muito e sempre torceu muito um pelo outro. Às vezes você pode ter personalidades diferentes, vir de famílias diferentes, mas se você tem a mesma essência, o mesmo olhar e olha na mesma direção [que o parceiro], isso faz toda a diferença”.

“Eu e Michel quisemos muito construir a nossa família, nos dedicamos muito à isso. No nosso caso, a gente pensa muito parecido e fomos encontrando o nosso jeito de fazer a relação dar certo. É sempre uma escolha, é equilibrar o momento da família como um todo com o momento do casal. É uma questão mesmo de se dedicar e fazer acontecer”, finalizou.

