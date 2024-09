A apresentadora Thais Fersoza utilizou seu perfil no Instagram para relembrar fotos do dia em que oficializou sua união com o cantor Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 26, para compartilhar um momento especial. Em uma publicação no feed do Instagram, ela resgatou fotos do dia em que oficializou sua união com o cantor Michel Teló. Os dois se casaram em 2014.

"Acordei lembrando desse dia, que já vai fazer 10 anos! Um sonho, que está prestes a se realizar novamente… com você, pra sempre, muito mais do que 100 anos", disse Thais na legenda da publicação. Juntos, Thais e Michel são pais de dois filhos, Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Muito lindo o amor de vocês, a família que vocês construíram", disse uma. "Muito legal ver o início de um sonho e saber da família linda e da relação sólida que vocês formaram! Tão raro hoje em dia. Admiro muito", comentou outra. "Maravilhosos demais! Deus abençoe imensamente a vida de vocês", escreveu uma terceira.

Veja a publicação:

Thais Fersoza e Michel Teló curtem o Rock in Rio com os filhos: "Parceirinhos"

No último domingo, 15, a atriz e apresentadora Thais Fersoza usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos em família. Ela foi com o marido e os filhos curtir o show da banda Imagine Dragons no festival Rock in Rio.

"Curtir com eles junto é tão especial! Amo que eles são nossos parceirinhos de vida! Ontem pediram pra assistir Imagine Dragons que eles adoram e sabem até a letra de algumas músicas... foi muito "da hora" como diz o Teodoro!", escreveu Thais na legenda da publicação. Nas fotos compartilhadas, ela mostrou que a família combinou o look para o festival: roupas pretas.