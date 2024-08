Taylor Swift tem shows cancelados após suspeita de ataques terroristas em Viena

A cantora Taylor Swift faria três apresentações da 'The Eras Tour' na Áustria, nos dias 8, 9 e 10 de agosto; veja mais detalhes

Taylor Swift teve shows cancelados por conta de suspeita de ataques terroristas em Viena, na Áustria. Os produtores do evento anunciaram a suspensão das apresentações nesta quarta-feira, 07.

"Os shows da The Eras Tour em Viena foram cancelados devido à confirmação de um ataque terrorista planejado por funcionários do governo", diz trecho do comunicado publicado pela Barracuda Music, produtora dos shows da turnê de Taylor Swift na Áustria.

"Com a confirmação de funcionários do governo de um ataque terrorista planejado no Estádio Ernst Happel, não temos outra escolha senão cancelar os três shows programados para a segurança de todos", completou a produtora em texto.

A cantora faria três shows da The Eras Tour e Viena, nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Com o cancelamento, a produtora do evento disse que os ingressos serão reembolsados.

Segundo vários veículos da imprensa internacional, a polícia encontrou substâncias químicas durante a operação, que levou à evacuação de várias casas por precaução. Duas pessoas foram detidas. "De acordo com o status atual da investigação, os dois suspeitos se radicalizaram pela internet", afirmou o diretor geral de Segurança Pública, Franz Ruf.

Segundo ele, um deles era um jovem austríaco de 19 anos que "realizou uma declaração de lealdade ao atual líder do Estado Islâmico no começo de julho".

Taylor Swift se pronuncia após fãs serem mortos em ataque cruel

Na manhã desta terça-feira, 30, Taylor Swift usou seu perfil nas redes sociais para se pronunciar sobre um ataque cruel em uma aula de dança com fãs da artista, que resultou na morte de três crianças. A cantora declarou estar “completamente em choque” diante da tragédia, que ocorreu na cidade de Southport, na Inglaterra.

Apesar de não ter participado da organização do evento, Taylor se manifestou sobre o ataque e prestou condolências. Em suas redes sociais, Taylor publicou um recado escrito à mão, lamentando a morte das crianças e contando que ainda está sem palavras diante da tragédia.