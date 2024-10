Sogro de Liam Payne fala sobre a filha após a morte trágica do namorado dela

Pai da namorada de Liam Payne se pronuncia sobre como a filha está se sentindo após a morte do namorado em hotel na Argentina

A morte do cantor Liam Payne (1993 - 2024) chocou o mundo nesta semana e, principalmente, as pessoas que eram próximas a ele. O pai de Kate Cassidy, namorada do cantor falecido, contou ao jornal New York Post sobre como a filha está se sentindo neste momento de luto.

“Ela está sofrendo muito, de luto. Fiquei acordado a noite toda, por preocupação. Kaitlin nem sequer está aqui, está na Flórida”, disse ele.

Kate e Liam estavam juntos há dois anos e estavam juntos na Argentina. Porém, ela voltou aos Estados Unidos apenas alguns dias antes da morte do rapaz.

Vale lembrar que o cantor Liam Payne faleceu aos 31 anos de idade. Ele caiu da varanda de um hotel na Argentina. A causa da morte dele foi descrita no relatório preliminar como tendo ocorrido em decorrência de fraturas no corpo e hemorragias interna e externa. A polícia local segue investigando o motivo da queda dele.

A autópsia do corpo de Liam Payne

O cantor Liam Paynemorreu nesta semana ao sofrer uma queda em um hotel na Argentina. Nesta quinta-feira, 17, horas após o falecimento do artista, o relatório preliminar da autópsia revelou informações sobre a morte dele.

De acordo com a CNN norte-americana, o relatório informou que Payne faleceu em decorrência de ferimentos múltiplos e hemorragias internas e externas após cair da varanda do hotel. O Ministério Público da Argentina também pediu um relatório toxicológico, mas o resultado ainda não foi divulgado. Os detalhes sobre o velório e sepultamento do corpo do cantor não foram revelados pela família.

Anteriormente, os médicos envolvidos nos primeiros atendimentos após a queda falaram mais detalhes de como foi corpo do artista foi encontrado e apontaram que a morte foi instantânea. “Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse Alberto Crescenti, chefe do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

Logo depois, Crescenti acrescentou: “Com base no que a equipe viu, aparentemente houve uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves que levaram à sua morte imediata”. Por enquanto, o resultado da autópsia não foi divulgado e a causa da queda também não foi esclarecida pela polícia.