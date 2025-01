Vera Viel esbanja beleza durante passeio de barco: 'Perfeita'

Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, ganhou elogios ao compartilhar nas redes sociais uma foto curtindo um passeio de barco

Vera Viel chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao surgir esbanjando toda sua beleza natural durante um momento de lazer em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

A mulher do apresentador Rodrigo Faro, que recentemente precisou passar por sessões de radioterapia após ser diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer, compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece curtindo um passeio de barco.

"Na sombra", escreveu Vera na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Perfeita", falou uma fã.

Vera está acompanhada da família durante a viagem de férias e na última quinta-feira, 16, ela arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um vídeo descontraído ao lado da filha do meio, Maria, de 16 anos. Na gravação, as duas apareceram sorridentes, enquanto brincavam sobre os frequentes comentários de que elas parecem mais irmãs do que mãe e filha. "Quando alguém fala que minha mãe parece nossa irmã e não mãe", escreveu ela no vídeo, em que aparecem transbordando alegria. "A mamãe fica feliz", legendou.

Além de Maria, Vera Viel e Rodrigo Faro também são pais de Clara, de 19 anos, e de Helena, de 11 anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Vera Viel relembra descoberta do câncer

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Recentemente, a esposa de Rodrigo Faro fez um post mais do que especial em seu Instagram Stories. A modelo falou sobre os três meses da descoberta do câncer.

"11/01/25 faz três meses do meu milagre, meu encontro com Deus. Ele me curou naquele dia", escreveu ela. Vera foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo de tumor raro na coxa, no início de outubro de 2024. A famosa precisou passar por uma longa cirurgia e também realizou 33 sessões de radioterapia, e ao que tudo indica, está curada.

Leia também:Vera Viel exibe evolução da cicatriz na perna após retirada de tumor raro