Anne Lottermann ostenta corpo escultural durante passeio de barco

A jornalista Anne Lottermann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo sarado durante suas férias em Paraty

Anne Lottermann arrancou elogios dos seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar algumas fotos de suas férias.

A jornalista viajou para Paraty, no Rio de Janeiro, para curtir um período de lazer e chamou a atenção ao ostentar seu corpo sarado durante um passeio de barco.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora, que fez parte do programa 'Faustão na Band', aparece usando um biquíni fininho enquanto aproveita o passeio e o cenário paradisíaco, "Um caso de amor com Paraty", escreveu Anne na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Perfeita", disse uma seguidora. "Maravilhosa", falou outra. "Jesus amado! Mulher linda, por dentro e por fora", comentou uma fã.

Confira:

Anne Lottermann relembra o luto pela morte do marido

A apresentadora Anne Lottermann surpreendeu os fãs com um vídeo sobre o luto nas redes sociais. Ela decidiu abrir o seu coração para ajudar outras pessoas a lidarem com a dor de perder um ente querido e usou o seu próprio exemplo. Ela contou que a morte do seu marido, o publicitário Flávio Machado, com quem teve dois filhos. Ele morreu em 2017, aos 41 anos, em decorrência de um câncer raro no peritônio.

"[...] Você pode estar passando por um processo de luto e estar com aquele vazio gigante dentro de você, sem saber direito como olhar para essa dor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro: essa dor, esse buraco não vai sumir, ele não vai desaparecer da sua vida. E você vai ter que conviver com ele para o resto da sua vida. Mas o que é legal, e com o tempo você vai perceber, é que tudo que está vivendo, e precisa viver, tudo que está em volta daquele buraco se transforma em algo tão grande que vai percebendo com o tempo que tudo aquilo ali que está em volta do buraco faz a vida valer a pena, faz a vida fazer sentido", disse ela.

