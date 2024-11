Simone Mendes aposta em vestido com decote profundo para o Grammy Latino

A cantora Simone Mendes apareceu com um look preto nada básico para acompanhar a premiação do Grammy Latino em Miami

A cantora Simone Mendes caprichou na escolha do seu look para marcar presença na cerimônia de premiação do Grammy Latino nesta quinta-feira, 14, em Miami, Estados Unidos. A musa surgiu com um look elegante na entrada do evento e mostrou toda a sua beleza.

A morena apostou em um vestido preto longo nada básico. O look tinha decote profundo e destacado e também contava com uma cauda longa. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela, que ainda destacou sua beleza com a maquiagem poderosoa.

Simone concorre na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Veja as fotos do look da cantora:

Simone Mendes em Miami - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Simone Mendes em Miami - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Simone Mendes em Miami - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Simone nega que tenha feito dieta do frango e arroz

A cantora Simone Mendes desmentiu os rumores que circulam na internet ligando seu nome a uma suposta dieta do arroz com frango. Segundo a artista, as pessoas fazem uso indevido de sua imagem e se aproveitam de seu emagrecimento para propagar falsas fórmulas de perda de peso.

“Não existe isso não, pelo amor de Deus”, disse a cantora ao portal Leo Dias. Ela ainda esclareceu que passou por um processo para perder peso, mas não seguiu nenhuma dieta específica e seu emagrecimento foi graças ao acompanhamento profissional.

“Tive uma fase que eu cheguei a quase 90 kg e agora na casa dos 59, 60 kg. Pro meu tamanho ainda é muito peso, eu tenho só tenho 1,52m. Então, as pessoas pegam esse meu emagrecimento e começam a criar ‘Simone Mendes fez a dieta do frango, do arroz, da água, do suco’. Eles usam muito a minha imagem”, lamentou a cantora.

Simone ressaltou que enfrenta uma batalha contínua contra o uso inadequado de sua imagem e, embora adote medidas legais, controlar a propagação de informações falsas na internet é um grande desafio.“Não acreditem, pelo amor de Deus. Isso não existe”, enfatizou.

E ela detalhou como foi seu processo de emagrecimento. “Uma nutróloga, muito amiga minha, começou esse processo comigo para eu emagrecer. E por isso alcancei o peso que estou hoje, usando 36 ao 38”, disse.