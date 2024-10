Simone Mendes abre o jogo sobre dieta de arroz com frango : ‘Não existe’

A cantora Simone Mendes desmentiu os rumores que circulam na internet ligando seu nome a uma suposta dieta do arroz com frango

A cantora Simone Mendes desmentiu os rumores que circulam na internet ligando seu nome a uma suposta dieta do arroz com frango. Segundo a artista, as pessoas fazem uso indevido de sua imagem e se aproveitam de seu emagrecimento para propagar falsas fórmulas de perda de peso.

“Não existe isso não, pelo amor de Deus”, disse a cantora ao portal Leo Dias. Ela ainda esclareceu que passou por um processo para perder peso, mas não seguiu nenhuma dieta específica e seu emagrecimento foi graças ao acompanhamento profissional.

“Tive uma fase que eu cheguei a quase 90 kg e agora na casa dos 59, 60 kg. Pro meu tamanho ainda é muito peso, eu tenho só tenho 1,52m. Então, as pessoas pegam esse meu emagrecimento e começam a criar ‘Simone Mendes fez a dieta do frango, do arroz, da água, do suco’. Eles usam muito a minha imagem”, lamentou a cantora.

Simone ressaltou que enfrenta uma batalha contínua contra o uso inadequado de sua imagem e, embora adote medidas legais, controlar a propagação de informações falsas na internet é um grande desafio.“Não acreditem, pelo amor de Deus. Isso não existe”, enfatizou.

E ela detalhou como foi seu processo de emagrecimento. “Uma nutróloga, muito amiga minha, começou esse processo comigo para eu emagrecer. E por isso alcancei o peso que estou hoje, usando 36 ao 38”, disse.

Filha de Simone recebe alta após susto com a saúde: 'Já estamos em casa'

A cantora Simone Mendes utilizou as redes sociais recentemente para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de sua filha caçula, Zaya, de 3 anos. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a artista revelou que a pequena já recebeu alta do hospital onde estava internada.

"Fala, meu povo. Uma mãe natural. Às vezes os filhos ficam doentes, e eu fico aqui na função. Hospital, mas agora, graças a Deus, já estamos em casa. Estou aqui com ela brincando, né, filha?", disse a cantora, mostrando que está na brinquedoteca com a pequena.

A declaração aconteceu após a cantora mostrar fotos no quarto hospitalar enquanto cuidava da herdeira em meio ao tratamento. Procurada pela CARAS, a assessoria de imprensa da artista contou que Zaya foi diagnosticada com Covid-19 e Influenza B. “Ela está bem melhor e logo estará em casa”, informaram.

