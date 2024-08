Sertanejo Luan Pereira é internado para exames após passar mal em show

Após passar mal em show, a assessoria de Luan Pereira informou que o sertanejo sentiu um 'forte mal-estar' e está no hospital

O sertanejo Luan Pereira deu um susto nos fãs ao encerrar mais cedo o seu show na 69ª Festa do Peão de Barretos, na noite de quinta-feira, 15, após passar mal no palco. A assessoria de imprensa do cantor informou ao gshow que o sertanejo sentiu um "forte mal-estar", mas está bem e está no hospital "em observação para realização de exames".

"Na noite de ontem (15), o cantor Luan Pereira precisou encerrar sua apresentação na Festa do Peão de Barretos antes do horário programado após sentir um forte mal-estar. O cantor, que vem se sentindo mal desde a última quarta-feira (14), foi encaminhado para o hospital mais próximo e encontra-se em observação para realização de exames. Luan está bem e aguarda apenas os resultados para liberação médica", diz a nota na íntegra.

Antes de deixar o palco, o cantor disse que estava sentindo tonturas e, por isso, precisaria terminar a apresentação antes do previsto para ir direto ao hospital. Ele ainda pediu desculpas pela "falta" do show e brincou que, se voltasse a Barretos, faria um show de seis horas para compensar.

Horas antes da apresentação, o cantor já havia compartilhado nos Stories do Instagram que não estava se sentindo bem. Ele publicou uma sequência de vídeos afirmando que se sentiu mal durante a noite em razão da ansiedade. Por isso, ele precisou tomar soro na veia na tentativa de "se recuperar".

Em uma das publicações, comentou: "A ansiedade me pegou nessa madrugada, a noite durou um total de 50 horas. Eu dormia e acordava. Vomitando. Eu acordei umas 5 vezes com ânsia e essas coisas. Mas Deus é maior que tudo". Em outro momento, o artista relatou: "Eu esotu indo de cinco em cinco minutos no banheiro e não aguento mais".