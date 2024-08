Sertanejo Luan Pereira passa mal e deixa palco antes do fim de show

O sertanejo Luan Pereira precisou encerrar mais cedo o seu show na Festa do Peão de Barretos, na noite de quinta-feira, 15, após passar mal no palco

O sertanejo Luan Pereira precisou encerrar mais cedo o seu show na 69ª Festa do Peão de Barretos, na noite de quinta-feira, 15, após passar mal no palco. O cantor disse que estava sentindo tonturas e, por isso, precisaria terminar a apresentação antes do previsto para ir direto ao hospital.

Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. A notícia foi divulgada pelo portal gshow. Antes de deixar o palco, o cantor ainda pediu desculpas pela "falta" de show e brincou que, se voltasse a Barretos, faria um show de seis horas para compensar.

Horas antes do show, o cantor já havia compartilhado nos Stories do Instagram que não estava se sentindo bem. O cantor compartilhou uma sequência de vídeos dizendo que se sentiu mal durante a noite em razão da ansiedade. Por isso, ele tomou soro na veia e conseguiu "se recuperar".

Em uma das publicações, comentou: "A ansiedade me pegou nessa madrugada, a noite durou um total de 50 horas. Eu dormia e acordava. Vomitando. Eu acordei umas 5 vezes com ânsia e essas coisas. Mas Deus é maior que tudo". Em outro momento, o artista relatou: "Eu esotu indo de cinco em cinco minutos no banheiro e não aguento mais".

Desabafo

Antes da apresentação, Luan Pereira chegou a chorar de emoção por participar do festival. "Há três anos em um barzinho cantando, eu pedi tanto a Deus para um dia cantar em Barretos. Deus me deu a oportunidade de cantar dois anos seguidos no palco Amanhecer. E hoje, dia 15, eu vou cantar no palco principal de Barretos, fazer abertura de Barretos, o maior rodeio da América Latina, meu Deus do céu", declarou ele, aos prantos.

"Pode me chamar de chorão, tudo eu choro. Só tenho a agradecer a Deus e vocês porque assim, sem Deus colocar vocês na minha vida, nada disso aconteceria. Deus abençoe. Muito obrigado", disse, emocionado.