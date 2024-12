Sertanejo Hugo se casa com Juliete de Pieri em cerimônia na igreja

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, celebrou o seu casamento com Juliete de Pieri após idas e vindas no relacionamento

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, está casado! Ele oficializou a união com a dermatologista Juliete de Pieri de forma romântica e discreta. O casal celebrou uma cerimônia religiosa de casamento na igreja católica na noite de segunda-feira, 17, com a presença de poucos amigos e familiares.

Para a grande noite, Hugo e Juliete usaram looks brancos e elegantes. Ele usou camisa social e calça branca, enquanto a noiva surgiu com um vestido longo branco e justo ao corpo.

De acordo com o Portal Leo Dias, os noivos viveram um relacionamento entre idas e vindas. Eles namoraram por 10 anos, mas romperam no início de 2024. Depois de uma breve pausa, eles reataram e decidiram se casar. Os dois oficializaram a união civil em novembro e o religioso aconteceu em novembro.

“Cada família tem uma história, hoje é o começo da nossa!”, disse ela após a união civil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Regina (@amorhugoeguilherme)

O noivado de Selena Gomez

A atriz e cantora Selena Gomez vai casar! Na madrugada de 12 de dezembro, a artista compartilhou que foi pedida em casamento por Benny Blanco, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano. Para deixar o momento ainda mais especial, ele escolheu um anel para selar o compromisso.

De acordo com o portal Daily Mail, a joia, que conta com um diamante gigante, vale ao menos US$ 1 milhão, o equivalente a aproximadamente R$ 5,94 milhões segundo a cotação atual. Uma joalheira britânica deu detalhes da peça de Selena.

O anel conta com um diamante de lapidação marquise no centro, com cerca de 8 quilates, envolto por uma faixa dourada. De acordo com a especialista, o design remonta ao século XVIII, época em que o rei Luís XV da França encomendou uma peça que representasse o sorriso de sua amante, a Marquesa de Pompadour.

Ainda conforme a especialista, o diamante central tem uma qualidade excepcional. "Eu estimaria que o anel valeria mais de US$1 milhão, dependendo das especificações precisas do diamante”.