3 curiosidades sobre o novo programa de Sandy na TV

A cantora Sandy, que já esteve à frente do programa TVZ, do Multishow, será a titular de novo programa do canal em 2025

Após ser a titular de um dos episódios da atração TVZ do canal Multishow em 2018, a cantora Sandy, de 41 anos, voltará à grade de programação da emissora. Em outubro de 2024, a artista revelou que estará à frente de um programa musical com entrevistas.

"Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção.", iniciou na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Mas o que se sabe sobre o novo projeto de Sandy? Confira curiosidades:

Título e formato da atração

A nova atração se chama Nesse Canto, Eu Conto e será exibida no Multishow e no Globoplay. O formato é pautado em uma série musical, que combina música com convidados. As personalidades serão entrevistadas pela artista e, segundo Sandy, irão trazer boas histórias.

"Recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção. É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias", anunciou na publicação.

Convidados

Segundo informações do portal Leo Dias, a atração ainda é guardada em segredo nos bastidores da TV, mas já estaria com tudo combinado. Inclusive, a produção teria contado com a participação de cinco cantoras convidadas: Ana Castela, Ivete Sangalo, Liniker, Paula Toller e Vanessa da Mata.

Durante o Prêmio Multishow, em dezembro do ano passado, Sandy revelou que já gravou com cinco mulheres para a atração. “Cinco cantoras maravilhosas, cada uma contando a sua história. Um programa recheado de histórias interessantes e muita música. Então, foi uma delícia gravar”, disse em entrevista à revista Ana Maria.

Data de estreia

Embora o novo programa de Sandy não tenha uma data de estreia confirmada, a previsão é que a produção seja lançada em março de 2025.

Ainda no anúncio, Sandy não escondeu a sua alegria e antecipação pela estreia do programa: "Bora segurar a minha ansiedade porque só estreia no ano que vem! Mas já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades! Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!!", disse.

View this post on Instagram A post shared by Sandy (@sandyoficial)

Leia também: Sandy exibe foto rara com o filho e o tamanho do menino chama atenção