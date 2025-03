Cintia Dicker mostra fotos de antes e depois do processo de emagrecimento

A modelo Cintia Dicker compartilhou em suas redes sociais registros de seu processo de emagrecimento após a primeira gestação

A modelo e atriz Cintia Dicker, de 38 anos, usou suas redes sociais para compartilhar o antes e depois do processo de emagrecimento. A transformação ocorreu depois do nascimento de sua primeira filha, Aurora, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Pedro Scooby.

Diogo Pyrrho revelou ao Portal LeoDias que, em apenas quatro meses, Cintia já havia eliminado 20 quilos, seguindo uma meta de 5 quilos por mês com uma alimentação equilibrada e treinos regulares. Entre o quinto e o sexto mês, ela conseguiu definir ainda mais o corpo e alcançou a marca de 30 quilos eliminados, chegando ao físico desejado.

“A alimentação dela é bem equilibrada, consegue seguir bem o planejamento proposto. Ela treinava e treina até hoje de segunda a sexta comigo, dentro do meu método de alta intensidade focado em emagrecimento”, falou o treinador de Cintia.

Antes e depois de Cintia Dicker - Foto: Reprodução/Instagram

Cintia Dicker mostra o quarto de sua filha Aurora!

Em fevereiro, Cintia Dicker usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a terceira reformulação do quarto de sua filha, Aurora Dicker. A modelo, ao lado de Pedro Scooby, revelou que a nova decoração reflete a personalidade da pequena, agora com dois anos de idade. O ambiente traz tons terrosos e segue o estilo Boho, conhecido por sua estética livre, criativa e pela fusão de influências culturais.

No vídeo, Cintia explicou que, com o crescimento de Aurora, sentiu a necessidade de adaptar o espaço para que ele expressasse melhor o jeito da filha. O Boho, escolhido para a decoração, valoriza elementos naturais, texturas aconchegantes e peças artesanais, criando um ambiente acolhedor e cheio de identidade.

Confira o quarto:

