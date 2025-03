João Guilherme surge com o braço imobilizado nas redes sociais

Em suas redes sociais, o ator João Guilherme postou uma foto em que aparece com um dos braços imobilizado com uma tala. Confira!

Em suas redes sociais, João Guilherme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 13, o ator postou uma foto em que aparece na frente do espelho e exibiu um dos braços imobilizados com uma tala, sem dar mais detalhes sobre o aconteceu.

Na legenda, o famoso escreveu apenas "LOL". A sigla significa "Laughing Out Loud", que pode ser traduzido como "rindo alto" ou "rindo muito".

João Guilherme e Bruna Marquezine seguem amigos?

Na teça-feira, 11, o ator João Guilherme falou sobre o fim do namoro com a atriz Bruna Marquezine, que ocorreu no final de fevereiro. No aeroporto Aeroporto Santos Dumont, ele foi questionado por um jornalista sobre como está o seu coração após a separação e se os dois ainda mantêm a amizade.

Em um breve diálogo com a equipe do canal Paparazziando, o ator respondeu à pergunta sobre como está seu coração. "Meu coração está ótimo. Muito obrigado pelo cuidado". Ao ser questionado se ainda mantém amizade com Bruna Marquezine, ele foi direto: “Sempre.”

O fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme foi confirmado na noite de quarta-feira, 19, por meio de uma nota oficial da equipe deles ao Hugo Gloss.

“Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos”, informaram.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024 e eram vistos juntos em vários momentos com amigos e em eventos. Uma das últimas aparições juntos foi na festa de aniversário de João Guilherme, que aconteceu na Fazenda Talismã, em Goiás.

