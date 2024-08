Quem é a namorada de Luan Pereira? Cantor assumiu namoro com loira

Luan Pereira está apaixonado! Veja as primeiras fotos do cantor com sua nova namorada e saiba o que ele disse da amada

O cantor Luan Pereira está apaixonado! Nesta quinta-feira, 22, ele confirmou ao Portal Leo Dias que está namorando com Maria Eduarda Correa. Inclusive, ela já mostrou uma foto dos dois trocando um selinho em seu perfil no Instagram.

“Eu estou casando, namorando… A mulher dos meus sonhos, a mulher da minha vida”, disse ele à equipe do colunista.

Além disso, o rapaz contou que pediu sinais antes de iniciar o namoro e recebeu o apoio dela quando passou mal há poucos dias. “Eu vou falar uma coisa para você, eu sempre peço muitos sinais para Deus… Pedi muitos, muitos sinais. Porque eu, tipo assim, não entro em qualquer parada, sabe? E aí eu fiquei mal, fiquei doente e pensa em uma menina que passou a noite no hospital comigo, virou a noite, me acordava para tomar remédio”, declarou.

Nas redes sociais, Maria Eduarda tem 174 mil seguidores e costuma mostrar momentos de sua rotina, as viagens e também seus looks. Ela gosta de cavalos e também de curtir a natureza, tanto que as fotos dela costumam ter um estilo country.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @mduda_correa

Luan Pereira desabafou após susto com sua saúde

O cantor Luan Pereira já teve alta hospitalar após passar por um susto durante o seu show na noite de quinta-feira, 15. Ele deixou o hospital no final da tarde desta sexta-feira, 16, e já voltou para sua casa.

Com isso, ele reapareceu na internet para tranquilizar seus fãs, mas contou que ainda está se sentindo mal. "Eu estou em casa já. Eu não aguento mais ficar no banheiro, minha nossa senhora. Eu estou ruim. E não é pouco ruim. Eu estou aparecendo aqui porque eu prometi que ia dar notícias, mas está difícil”, disse ele nos stories.

Antes disso, Luan disse que foi diagnosticado com virose. "Estava me sentindo mal desde quarta-feira, mas pensei que fosse só da ansiedade porque me cobro muito, me exijo muito para entregar sempre o melhor. Mas os médicos que disseram que tinha uma virose também. Aí misturou tudo e não aguentei", afirmou ele.

Além disso, o artista lamentou por não ter feito o show que estava agendado. "Tentei passar por cima da dor, das coisas que estava sentido, estava pálido, com a boca roxa, mas fui até onde deu. Se Deus me der a oportunidade de voltar aqui em Barretos, eu vou ser um milhão de vezes melhor. Está prometido, hein", afirmou.