Luan Pereira tem alta hospitalar e desabafa: ‘Estou ruim’

Depois de passar mal durante show, o cantor Luan Pereira passou o dia no hospital, teve alta no final da tarde e está em casa

O cantor Luan Pereira já teve alta hospitalar após passar por um susto durante o seu show na noite de quinta-feira, 15. Ele deixou o hospital no final da tarde desta sexta-feira, 16, e já voltou para sua casa.

Com isso, ele reapareceu na internet para tranquilizar seus fãs, mas contou que ainda está se sentindo mal. "Eu estou em casa já. Eu não aguento mais ficar no banheiro, minha nossa senhora. Eu estou ruim. E não é pouco ruim. Eu estou aparecendo aqui porque eu prometi que ia dar notícias, mas está difícil”, disse ele nos stories.

Antes disso, Luan disse que foi diagnosticado com virose. "Estava me sentindo mal desde quarta-feira, mas pensei que fosse só da ansiedade porque me cobro muito, me exijo muito para entregar sempre o melhor. Mas os médicos que disseram que tinha uma virose também. Aí misturou tudo e não aguentei", afirmou ele.

Além disso, o artista lamentou por não ter feito o show que estava agendado. "Tentei passar por cima da dor, das coisas que estava sentido, estava pálido, com a boca roxa, mas fui até onde deu. Se Deus me der a oportunidade de voltar aqui em Barretos, eu vou ser um milhão de vezes melhor. Está prometido, hein", afirmou.

Luan Pereira cancelou shows deste final de semana

Por causa de sua saúde, o cantor Luan Pereira precisou cancelar os shows que iria fazer neste final de semana. A notícia foi dada pela equipe dele nas redes sociais.

“Em virtude do mal estar sentido nos últimos dias, os shows do cantor Luan Pereira, que aconteceriam nesta sexta-feira (16), em Arcos (MG), e sábado (17), em Campo do Meio (MG) serão cancelados. De acordo com as indicações médicas, Luan Pereira precisará ficar de repouso pelos próximos dias, prezando pela saúde e bem-estar do cantor. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos e, assim que Luan estiver 100%, retomará a agenda", informaram.