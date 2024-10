Preta Gil relata emoção com homenagem do filho durante show: 'Orgulhosa'

A cantora Preta Gil compartilhou um vídeo do momento em que foi surpreendida pelo filho, o músico Francisco, ao prestigiá-lo em um show

A cantora Preta Gil viveu um momento bastante emocionante na noite de quinta-feira, 17! A artista marcou presença em um show de seu filho, o cantor e compositor Francisco Gil, e foi surpreendida com uma homenagem especial do herdeiro em cima do palco.

Por meio de suas redes sociais, Preta dividiu com os seguidores um vídeo de Francisco cantando pela primeira vez 'Sinais de Fogo', um dos maiores sucessos de sua carreira na música. No registro, é possível perceber o olhar de admiração e orgulho da famosa ao vê-lo se apresentar.

"Ontem fui assistir ao show do meu filho e ele cantou Sinais de Fogo pela primeira vez! Me emocionei demais e fiquei babando mesmo a cria! Foi um sopro de amor e axé em meu peito! Estou extremamente orgulhosa do cantor, compositor, músico e produtor que você é! Voa meu filho! Te amo infinito!", escreveu Preta Gil na legenda da postagem.

O cantor fez questão de retribuir o carinho da mãe e também deixou um recado especial nos comentários. "Ele fica nervoso, se emociona, segura a onda e esquece a letra… Depois, se lembra! Te amo, mãe. Foi demais você lá!", declarou Francisco Gil.

Além da artista, diversos internautas e amigos famosos de Preta também se encantaram com o talento do jovem. "Meu Deus, que coisa mais linda! Chorei aqui!", comentou Giovanna Ewbank. "Ahhhh que coisa mais linda", disse Renato Góes. "Arrepiei dos pés a cabeça", destacou uma seguidora.

Filho único da cantora, Francisco Gil tem 29 anos e é fruto de sua antiga relação com o ator Otávio Muller.

