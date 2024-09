Pocah reflete sobre violência doméstica em nova música: 'Quase desisti'

A cantora Pocah se prepara para lançar seu álbum Cria de Caxias e refletiu sobre a violência doméstica em uma das músicas

Nesta terça-feira, 3, às 21h, Pocah lança seu álbum Cria de Caxias, que traz músicas sobre experiências vividas pela cantora. Um dos singles é Livramento, em que a artista faz uma reflexão sobre violência doméstica.

"Deus, muito obrigado pelo livramento que foi dado, tirou todo mal do meu caminho e não deixou meu coração sozinho. Obrigada por não desistir de mim porque eu mesma quase desisti", diz um trecho da canção.

Pocah ainda comentou sobre seu diagnóstico de depressão. "Muitas pessoas já quase desistiram de si por não ter solução dos seus problemas, se sentir impotente consigo mesmo. Sou diagnosticada com depressão e ansiedade. Graças a Deus, hoje tenho acompanhamento médico, está tudo sob controle, mas houve momentos em que quase dei lugar à depressão... Quando digo, 'Deus, muito obrigada' é porque a única coisa que me impediu mesmo foi Deus, porque eu tentei de diversas formas, mas eu estou aqui porque ele não permitiu", disse.

Em uma das agressões, Pocah contou que quase perdeu a visão. "Na última agressão, eu quase fiquei cega, dentro da casa onde eu vivia com essa pessoa. Eu gritava dizendo eu estava cega e que queria ir ao hospital. Essa pessoa me levou e eu só ouvia outros dizendo para não me levar senão eu ia colocá-lo na cadeia. Ali, eu falei: 'Não posso voltar para essa casa nunca mais'. Só queria minha mãe e a minha filha naquele momento. Não podia morrer, nem criar uma criança no meio daquilo. Falei que nunca mais ia voltar e não voltei".

Maternidade

Se tornar mãe é uma verdadeira virada de chave. Pode-se dizer uma das mais importantes na vida de uma mulher. A cantora e ex-BBB Pocah sabe muito bem disso. Mãe de Vitória, de oito anos, a artista abre o coração ao falar do quanto se transformou após o nascimento da filha, em entrevista à CARAS Brasil. “A maternidade me salvou”, afirma.

“Não é atoa que a minha filha se chama Vitória. Virei uma nova pessoa com o nascimento dela. Acho que ela me impulsiona de uma forma que eu nem consigo explicar”, ressalta Pocah, que ainda fala sobre o desejo de ter mais filhos. “Ele vai e vem. Penso e converso muito sobre, mas acho que tudo tem o tempo de Deus. E se for para acontecer, vou sentir e vai de fato se concretizar”, diz.