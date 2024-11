Passando por uma separação, Jennifer Lopez reflete sobre cancelamento de turnê

Jennifer Lopez abriu o coração em nova entrevista sobre a decisão de cancelar a turnê do novo álbum e explicou a decisão

O ano de 2024 trouxe desafios para Jennifer Lopez, especialmente ao divórcio com o ator Ben Affleck. No entanto, a cantora garante que não carrega mágoas e considera uma decisão acertada o cancelamento da turnê de seu álbum This is Me... Now. Durante sua participação no The Graham Norton Show, JLo compartilhou que, embora tenha sido doloroso desapontar os fãs, ela acredita que optar pelo cancelamento foi a melhor escolha para o momento.

"Sabe, decidi tirar folga no verão e ficar em casa com as crianças, e foi a melhor coisa que já fiz”, disse a estrela. “Não é do meu feitio fazer isso e sempre quando isso acontece, gosto de pedir desculpas aos fãs porque sei que muitos deles estavam se preparando”.

A turnê de Jennifer Lopez estava programada para acontecer em 26 de junho deste ano, mas em uma mensagem emotiva da artista, divulgada no final de maio pela newsletter dela "On The JLo", a cantora informou que os shows estavam cancelados. Na época, alguns rumores chegaram a afirmar que as vendas de ingressos estavam "empacadas".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Além disso, a Variety também revelou que JLo teria mudado todo o conceito da turnê para This Is Me... Live | The Greatest Hits", com o intuito de celebrar os 30 anos de carreira na música. O período também foi marcado pelos indícios da separação de Jennifer com Ben Affleck. Apesar dos burburinhos, a cantora optou por não se pronunciar sobre o assunto e cancelar a turnê sob a justificativa de querer estar mais próxima da família.

“Estou completamente triste e arrasada por ter decepcionado vocês”, escreveu ela na época. "Por favor, saiba que eu não faria isso se não achasse que era absolutamente necessário. Prometo que vou compensar vocês e estaremos todos juntos novamente".

Jennifer Lopez desconversa ao ser questionada sobre Ben Affleck

Recentemente, Jennifer Lopez esteve presente em um evento de lançamento do filme Unstoppable em Londres, na Inglaterra. O longa, que é estrelado por ela, contou com a produção de Ben Affleck. Após o divórcio, finalizado oficialmente em agosto deste ano, parece que os artistas preferem manter uma relação apenas no âmbito profissional.

Em um evento recente sobre o filme, Ben fez questão de elogiar a performance da ex-esposa. No entanto, Jennifer se esquivou quando foi questionada sobre o assunto. "Ben Affleck descreveu sua atuação como 'espetacular'. Como você descreveria o trabalho dele como produtor?", perguntou o repórter do E! News. "Eu descreveria todo o elenco e todos nos bastidores como espetaculares e maravilhosos", respondeu Jennifer, sem tocar no nome do ex.