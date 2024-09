Os cinco filhos de Fábio Jr se encontram em jantar. Saiba quem é quem

Filhos do cantor Fábio Jr curtem jantar de irmãos e surpreendem ao aparecerem juntos em foto nas redes sociais

A atriz e cantora Cleo aproveitou a noite de segunda-feira, 2, na companhia de seus irmãos por parte de pai. Ela reuniu os cinco filhos do cantor Fábio Jr em um jantar de irmãos e registrou o momento nas redes sociais.

Na imagem, ela apareceu rodeada por Fiuk, Záion, Krizia e Tainá – todos herdeiros de Fábio Jr. Saiba mais sobre quem é quem:

Cleo é a filha mais velha de Fábio Jr. Ela é fruto do relacionamento dele com a atriz Gloria Pires. Ela se tornou atriz no início da vida adulta e logo também mostrou o seu talento para a música, se lançando como cantora. Hoje em dia, ela é casada com Leandro D’Lucca.

A segunda filha do cantor é Tainá Galvão, fruto do casamento com Cristina Kartalian. Ela é cantora e é discreta nas redes sociais. Logo depois, Fábio Jr e Cristina também tiveram Krizia, que é a mais discreta dos cinco filhos do cantor. Ela é veterinária e já trabalhou com hipismo.

O quarto filho de Fábio Jr é o ator e cantor Fiuk, o Filipe Galvão. Ele também é fruto da relação com Cristina Kartalian. Ele começou a sua carreira artística com a banda Hori e logo entrou para o elenco de Malhação, da Globo. Ele já atuou em outros projetos na TV e também participou do Big Brother Brasil. Hoje em dia, ele se dedica ao drift.

O caçula de Fábio Jr é Záion Galvão, fruto do casamento com Mari Alexandre. O adolescente já está com 15 anos e leva uma vida longe dos holofotes.

Filhos de Fábio Jr - Záion, Fiuk, Cleo, Krizia e Tainá

Fiuk explica polêmica com o pai

Depois de se envolver em polêmica pelo texto publicado para Fábio Jr., Fiuk se pronunciou por usar uma produção copiada da web, onde ele criticava a paternidade ausente do artista, neste domingo (11). O cantor esclareceu a cópia como uma forma mais suave de expressar o sentimentos confusos que sentiu enquanto tentava produzir algo para homenagear o pai.

"Eu peguei [o texto], porque eu fiquei escrevendo tantas coisas ontem, eu cheguei até a escrever uma música, que eu não gostei de ouvir. Eu escrevi umas coisas pesadas, que por mais que estivesse sentindo, eu sou amor", explicou o artista.

O artista ainda apontou que tinha muito a ser falado, mas que preferia não se delongar no assunto: "Me dá vontade de falar um monte de coisa? Me dá! Mas comecei a procurar alguma frase que resumisse meus sentimentos em algo mais puro, mais tranquilo, sem ódio no coração. Prefiro nem postar o que escrevi ou a música. Prefiro deixar assim", concluiu.