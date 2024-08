Texto de Fiuk sobre ausência de Fábio Jr. foi copiado da web, apontam internautas

Em um desabafo no Instagram, Fiuk acusou o pai de ser ausente em alguns momentos de sua vida e disse que sente falta do carinho dele

Neste domingo (11), que marca o Dia dos Pais, Fiuk compartilhou um textão para homenagear o pai, Fábio Jr., que teve tom de desabafo. Na publicação feita através das redes sociais, o artista lamentava a ausência do cantor em sua vida e dizia que sente falta de momentos de carinho com ele. No entanto, após a publicação causa choque, internautas acusaram o artista de pegar um texto prono na internet.

"Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", escreveu o filho do cantor nas redes sociais.

Fiuk faz textão para Fábio Jr. (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo internautas, que procuraram pela produção na web, o texto se tratada de uma produção textual de um site de frases bastante conhecido por textos de diferentes temáticas, "pensador.com". No caso do escolhido por Fiuk, a produção fazia parte de um compilado de frases para desejar um feliz Dia Dos Pais a figuras paternas ausentes.

"O Fiuk pesquisando 'feliz dia dos pais para pai ausente", ironizou um internauta. "Eu vou morrer! O Fiuk foi especial demais e tirou o Fábio Jr. de m*rda com um texto do Google", debochou uma usuária do X.

sábado: Cléo Pires cantando Pai com Fábio Jr no altas horas



*fiuk no dia seguinte*



"pai, feliz dia dos pais... mas só acho engraçado que..." pic.twitter.com/UvnIinkEwc — presidenta kamalas prontas (@i0gedes) August 11, 2024

Cleo Pires dá apoio ao irmão

Na publicação de Fiuk, Cleo, que é irmã por parte de pai do cantor e filha de Glória Pires, deu apoio ao irmão, sem mencionar algo sobre mensagem deixada por ele nas redes ou sobre o relacionamento com o pai: "Te amo, irmão", escreveu a cantora.

Além de Cleo, a primogênita, e Fiuk, o cantor ainda tem outros três filhos: Tainá, Krízia e Zaíon