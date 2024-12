Márcio Gomes se machuca em tentativa de assalto no trânsito

O apresentador Márcio Gomes, da CNN Brasil, ficou com a mão cortada ao tentar evitar um assalto durante o trânsito em São Paulo

O apresentador Márcio Gomes, âncora na CNN Brasil, levou um susto neste final de semana. Ele estava no trânsito da cidade de São Paulo quando um homem quebrou o vidro do seu carro para tentar roubar o seu celular. Porém, o jornalista conseguiu evitar o assalto.

Gomes contou que colocou a mão no vidro do carro, mas o homem quebrou o vidro. O jornalista se cortou com os cacos de vidro, mas evitou que o celular fosse roubado.

“Tentei colocar a minha mão para segurar o vidro. O resultado: cortei a mão e saiu um pouco de sangue. Ele queria levar o meu celular, é, houve um pequeno entrevero, ele não levou o celular. É claro que eu estou super assustado, estou super chateado”, declarou.

Então, ele contou que recebeu a ajuda de um frentista de posto de gasolina e de uma loja de Lava Jato para aspirar os cacos de vidro do carro. “A criminalidade existe, a violência existe, mas os bons são muito mais. Os bons são muito mais ativos e é nisso que precisamos nos segurar, para não desistir de lugares como este. É isso. Bom fim de semana a todos”, disse ele.

Otávio Mesquita foi assaltado neste final de semana

O apresentador Otávio Mesquita viveu um momento tenso na cidade de São Paulo neste final de semana. Ele contou que foi alvo de um assalto à mão armada no estacionamento de uma farmácia em bairro nobre da capital paulista. Porém, ele manteve a calma e não sofreu ferimentos.

O artista apenas teve o seu relógio roubado. "Olá, meus amigos, minhas amigas, vou dar uma dica para vocês aqui hoje. Eu saí da minha casa, parei na farmácia, no Morumbi, desci do carro, felizmente tenho o carro blindado, entrei na farmácia para comprar umas coisinhas. Quando eu saí da farmácia, veio um cara a pé, com uma arma e falou: 'Me dá o relógio'. Eu disse: 'Calma, claro que eu vou te dar'. Eu dei o relógio para ele. Ele colocou a arma no bolso, saiu andando e subiu em uma moto uns 30 metros depois", afirmou.

Logo depois, ele deu um conselho para os fãs. "Resumo para vocês: se por acaso você passar por isso, fique quieto. Não queria discutir, não queira fazer nada, porque os caras estão com a arma ali... É um risco terrível. Mesmo que você seja um cara forte, não faça isso. Os caras atiram do jeito que eles quiserem. Atirou, vai na moto e vai embora. Foi assaltado? Tranquilo, respira, e fala: 'Tudo bem'. Graças a Deus está tudo bem, já fui assaltado algumas vezes, mas tranquilo".